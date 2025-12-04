美限制先進AI晶片出口 黃仁勳稱明白川普立場 轉向批各州監管AI太零碎

美國總統川普周三（3 日）表示，他已與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳會面，雙方討論了有關先進美國人工智慧（AI）晶片的出口限制問題，並透露對方清楚他在晶片出口管制上的立場。 圖：新頭殼製圖／來源：NVIDIA 官網、NEXTA 的 X

[Newtalk新聞] 美國總統川普周三（3 日）表示，他已與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳會面，雙方討論了有關先進美國人工智慧（AI）晶片的出口限制問題，並透露對方明白他在晶片出口管制上的立場。

在美國國會醞釀進一步緊縮向其他國家出口先進 AI 晶片的背景下，這場會晤受到科技業與政界的高度關注。根據《路透社》報導，在被問及這場會談時，川普說黃仁勳是「聰明人」，而被追問是否已明確向黃仁勳表達他對出口管制、及輝達哪些晶片可供應中國的看法時，川普僅表示「他很清楚」。

美媒《CNBC》指出，黃仁勳在國會山莊對記者指出，「我曾多次提到，我們支持出口管制，我們應該確保美國公司能擁有最好、最多、最先獲得的產品和服務。」

輝達先前為中國市場推出了「H100」晶片的降級版「H20」。川普政府自四月起要求輝達要出口「H20」前得取得許可。作為允許向中國出售降規晶片的條件，輝達同意將銷售營收的 15% 上繳美國政府。然而，中國政府九月時指控輝達違反中國的《反壟斷法》。黃仁勳表示，輝達目前在中國市場市佔率已從 95% 歸零。

此外，美國立法者先前考慮將《保障國家人工智慧取得與創新法案（GAIN AI Act）納入年度《國防授權法案》（NDAA）中。該提案要求包括輝達、超微（AMD）在內的晶片廠，須保證美國企業優先獲得 AI 晶片後，才能出口到其他國家。

然而，根據《彭博》引述知情人士報導，GAIN AI 法案預計不會被納入今年國防授權法案。對此，黃仁勳說這是「明智之舉」，並進一步指出，GAIN AI 法案對美國的負面影響，甚至超過此前同樣飽受爭議的《AI 擴散法案》（AI Diffusion Act）。

黃仁勳還不忘了批評各州各自訂定 AI 相關監管法律的做法，「各州『各自為政』來訂定 AI 監管方式，會讓這個行業停滯不前，還會引發國家安全問題，我們需要確保美國盡快推進AI技術發展。聯邦層級的AI監管才是最明智的選擇」；並支持成立一個名叫「Leading the Future」的超級政治行動委員會，倡導制定全國統一標準。

衆議院多數黨領袖斯卡利斯（Steve Scalise）本周表示，該條款（GAIN AI Act）不會被納入今年的法案，但國會將繼續尋求其他方式建立全美一致的 AI 監管框架，以避免監管碎片化給產業帶來不確定性。

