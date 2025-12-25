美限制歐盟前執委等5人簽證 控逼美社群言論審查

美國國務院週二（23日）投下震撼彈，宣布對5名歐盟人士實施簽證限制。國務卿魯比歐指控，這些「激進分子」長期主導組織化行動，脅迫美國科技平台，懲罰並壓制與他們立場相左的美國觀點，此舉已嚴重影響美國外交政策。

制裁名單中，就屬曾負責數位事務的前歐盟執委布勒東，最具指標性。美方點名，他是歐盟《數位服務法》（DSA）的主要推手。去（2024）年8月，布勒東就曾致函馬斯克，警告X平台在直播川普訪談時，可能放大有害內容，此舉引發川普政府強烈不滿。

強勢的執法手段，卻在社群媒體上引發兩極評論。在X等平台上出現大量抨擊貼文，指責歐盟的監管行動根本是「麥卡錫式獵巫」，質疑政府過度干預言論自由，甚至帶有特定政治目的。

前歐盟內部市場執委布勒東，在去年3月25日曾表示，「誠如剛才所言，此法律旨在修正那些我們認為不符合公眾利益的現象，這點在《數位市場法》（DMA）中顯而易見，在《數位服務法》中亦是如此；此外，關於DSA我想補充一點，這也是為了保護我們的公民，是的，我們認為這刻不容緩，法律一旦通過就必須立即執行。」

除了布勒東，制裁名單還包括非營利團體「對抗網路仇恨中心」執行長艾哈邁德，以及德國反網路仇恨倡議組織的領袖。美方認為，這些組織透過打擊虛假訊息的名義，行言論審查之實；歐盟則反駁，這些法規只是確保「線下違法的事，線上同樣違法」。

這起簽證禁令，凸顯川普政府對外國影響線上言論的強力反擊，更利用移民法規作為外交施壓手段。隨著美歐在科技監管上的分歧加劇，雙邊外交關係恐將持續陷入緊繃。