美陸戰隊加緊訓練 年底前部署萬架無人機

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍將官曾指出，美軍部署無人機的進度遠遠落後競爭對手。對此美軍陸戰隊已規劃，要在今年年底前將無人機配發給每個步兵營、偵察部隊和濱海戰鬥隊，部署1萬架FPV小型無人機。

軍聞網站「USNI News」報導，這些小型無人機單價落在2千至3千美元，能攜帶多種裝備如攝影機、干擾器、通訊中繼器或彈藥。

報導指出，陸戰隊去年12月31日向全軍發布了包括無人機操作、攻擊無人機操作、指揮訓練和酬載等6項臨時試驗新課程訓練，基礎無人機操作課程達80小時，通過後可參加攻擊無人機課程共120小時；酬載專家則訓練在戰場上為無人機裝載爆裂物，共40小時；士官以上的階級也可參加無人機指揮課程。

廣告 廣告

截至7日為止，在短短數天內，陸戰隊已認證32名操作員、5名教官、18名酬載專家和2名酬載教官，到下周新一梯課程結束後，又會有72名操作員和58名酬載專家，並預計到5月時該數字能上升到數百人。

陸戰隊訓練指揮部表示，以後全軍的無人機訓練將實現標準化，各基地的無人機訓練將不再有差別。同時，課程內容將反映無人機的動態特性、功能和用途。

【看原文連結】

更多自由時報報導

部隊番號新變動 陸軍裝甲、機步旅本月更名冠上「聯合兵種旅」

2架中國武直10直升機 刻意開啟ADS-B現身海峽中線恫嚇意味濃厚

「最美政戰士」自曝是制服控 葉采青私服照美到令人不可逼視

中國35機艦擾台 7架次逾越中線

