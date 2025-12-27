美陸戰隊印太唯一遠征跑道重啟 沖繩伊江島飛機跑道完成升級

〔記者吳哲宇／綜合報導〕沖繩江伊島飛機跑道在經過2年的施工後，近期重新啟用，該是美軍陸戰隊在印太區域唯一的遠征作戰跑道，此次重啟也開方的一個訓練基地，減輕了嘉手納空軍基地的負擔。

星條旗報報導，百名陸戰隊員、水兵和日本官員與陸戰隊太平洋該設施司令布萊恩少將出席典禮，該跑道是美軍陸戰隊在印太區域唯一的遠征作戰跑道，司令部官員表示，該重建升級工作耗資1500萬美元，升級後的跑道由多層粒料(Aggregate)組成，而非混凝土跑道，可加快跑道維修速度並延長使用壽命。

廣告 廣告

此外，該跑道也是陸戰隊和空軍的跳傘訓練場，維修期間，部隊轉移至嘉手納機場訓練，但引發當地民眾和官員抗議。

而江伊島跑道的重啟，不僅能分散嘉手納機場的抗議壓力，也能進一步朝向分散式作戰、敏捷部署目標前進。

【看原文連結】

更多自由時報報導

為何空射雄三「不可替代」？ 張誠：有美方給不了的不對稱戰力

IDF戰機還有很大升級空間 中科院所長邱祖湘：導入AI讓壽命更長

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

