美陸戰隊太平洋測試V-BAT無人機 驗證夜間情監偵能力

記者潘紀加／綜合報導

美國陸戰隊近日於太平洋海域，在聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦「波特蘭號」（LPD 27）上測試「V-BAT」垂直起降無人機，驗證夜間情監偵能力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美陸戰隊第11遠征支隊與兩棲突擊艦「拳師號」（LHD 4）兩棲待命支隊（ARG），正在第3艦隊印太轄區演訓；23日夜間自「波特蘭號」飛行甲板成功發射並回收「V-BAT」無人機，證實該型機能在低能見度環境下，有效執行海上情監偵任務能力。此外還與其他艦艇共享情資、建立即時數據鏈，有助提升美方海事安全能量，以及推動「聯合全領域指管」（JADC2）戰略發展。

報導說，「V-BAT」由美國國防新創公司Shield AI研製，可在狹小空間垂直起降，配備先進光電／紅外線（EO/IR）感測器、合成孔徑雷達（SAR）與電戰系統，僅需2人便能在30分鐘內組裝完成並升空，前往近岸區域或關鍵航道執行情監偵任務，可強化部隊作戰靈活性、海上覺知能量及戰場生存性。目前已獲日本、希臘等國採用，且已投入烏俄戰事。

報導分析，美陸戰隊正積極部署無人系統，為陸戰隊濱海團、偵察和兩棲部隊等遠離傳統指揮中心、分散在複雜群島地形的小型部隊，提供即時情報和目標數據，提升「遠征前進基地作戰」（EABO）、「分散式作戰」（DMO）能量，加強應對中共的「反介入／區域拒止」（A2/AD）策略。

「V-BAT」自「波特蘭號」飛行甲板垂直起降，驗證夜間執勤效能。（取自DVIDS網站）

美軍官兵遠端監控「V-BAT」即時動態，以及海上觀測數據。（取自DVIDS網站）