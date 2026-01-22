美陸戰隊採購Bolt-M滯空彈藥 2月起交付

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」16日報導，美國陸戰隊已向Anduril公司採購超過600套「Bolt-M」滯空攻擊彈藥，合約價值約2390萬美元（約新臺幣7.5億元），預計2月起交付，將能強化班排級單位超視距（BLOS）打擊能力，確保部隊在「2030兵力設計」架構下，維持充沛且精準的基礎火力。

報導指出，這份合約顯示「Bolt-M」已進入陸戰隊「輕型建制精確打擊」（OPF-L）計畫的下階段競爭。OPF-L計畫為陸戰隊班排級步兵單位籌獲一款射程超過直射武器、具視距外精確打擊能力的滯空攻擊彈藥。

「Bolt-M」全重約6至7公斤，可由單兵背負攜帶，且採用四軸架構，具備垂直起降（VTOL）能力，射程超過20公里，續航時間約40分鐘，適合小型步兵單位操作使用。此外，「Bolt-M」整合「Lattice」人工智慧（AI）自主系統與資訊平臺，能自動辨識並鎖定目標，同時保留「人因融入」（HITL）的最終決策權。

Anduril表示，「Bolt-M」2024年10月公開亮相至獲得量產合約，經過13個月的密集測試，期間已向美陸戰隊交付超過250套系統，並通過大量飛行驗證性能。該公司也積極投資「Bolt-M」產線，以擴大產能，確保能夠隨時回應軍方需求。

美陸戰隊去年12月也宣布向特勵達菲力爾（Teledyne FLIR LLC）公司採購600架「俠盜1號」（Rogue 1）滯空攻擊彈藥，預定今年夏季交付，顯示該軍種積極開拓裝備供應來源，確保部隊能夠及時取得新型武器。

「Bolt-M」整合「Lattice」AI自主系統與資訊平臺，具高度自主作戰能力。圖為Anduril展示「Bolt-M」打擊效果。（取自Anduril網站）

「Bolt-M」滯空攻擊彈藥具視距外精確打擊能力，可強化班排級火力。（取自Anduril網站）