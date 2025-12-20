美陸戰隊接裝MADIS 反制低空威脅

記者賴韋廷／綜合報導

美國陸戰隊15日宣布，「陸戰隊空防整合系統」（MADIS）9月已進入全速量產階段，並交付部隊展開訓練，未來將發揚優異機動性與作戰效能，加強反制低空目標與無人機威脅。

美國「DVIDS」網站報導，陸戰隊近期已接裝量產版MADIS，並在加州的第29棕櫚村「陸戰隊空地作戰中心」（MCAGCC），展開實彈射擊與高強度密集演訓，讓官兵熟悉新型裝備。

MADIS系統由2輛聯合輕型戰術車輛（JLTV）組成，分別為負責防空攔截任務的Mk1，以及執行目獲與指管任務的Mk2。前者配備「刺針」防空飛彈、30公厘口徑XM914E1鏈砲；後者則安裝同型鏈砲與光電感測器、搜索雷達與指管套件。可伴隨部隊推進或部署於定點，攔截小型無人機、滯空攻擊彈藥、直升機與固定翼機等低空威脅。

廣告 廣告

美陸戰隊正推動兵力改革及裝備更新。第1陸戰隊航空聯隊第1低空防空營（LAAD），已接收2輛量產型MADIS。未來各低空防空營及濱海防空營（LAAB），都將配備MADIS，並與「輕型陸戰隊防空整合系統」（LMADIS）的電戰干擾裝備、AN/TPS-80「地空任務取向雷達」（G/ATOR），以及「天空獵人」防空飛彈，共組多層次防空體系，為在印太部署的陸戰隊濱海團，提供防空保護傘。

MADIS系統由2輛JLTV搭配組成，Mk1（右）負責防空攔截，Mk2則負責目獲與指管任務。（取自DVIDS網站）

美「陸戰隊空防整合系統」已開始交付部隊，展開接裝訓練。（取自DVIDS網站）