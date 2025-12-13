【美陸戰隊日本岩國基地演訓】颱風弩弓26.1驗證海馬士快速滲透

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」報導，美國陸戰隊日前在日本岩國基地實施「颱風弩弓26.1」演訓，以M142「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統，執行「海馬士快速滲透」（HIRAIN）課目，透過從警戒、裝載、部署、模擬射擊到撤離的完整流程，驗證相關作戰概念，也凸顯第一島鏈盟友的基地及設施對於機動部署的重要性。

磨練反應速度 精準投射

報導指出，美陸戰隊第3師第12陸戰隊團與第152陸戰隊空中加油運輸機中隊（VMGR-152），3日在岩國基地演練HIRAIN完整流程，包括引導1輛「海馬士」發射車駛入KC-130J運輸機進行固定，模擬快速部署至前線以投射精準打擊火力，驗證運輸機及發射車組員在戰場高壓環境下協同作業，磨練部隊的反應速度與實戰能力。

廣告 廣告

快速撤離 避免遭敵鎖定

美陸戰隊近年積極建構「遠征前進基地作戰」（EABO）與「2030兵力設計」所強調的彈性部署能力，多次以C-130、C-17等運輸機，演練HIRAIN課目；其運用「海馬士」的機動性與戰術空運能力，使遠程火力可在簡易或盟國機場進行短暫部署，並在精確射擊後快速撤離，避免遭敵方鎖定。

美軍也正調整部隊結構，以更分散、更難被捕捉的方式，運用小型部隊快速投射火力，以期在面對飽和打擊時仍具生存能力。

報導指出，此次演訓亦針對中共與北韓等區域威脅，展示美軍以分散、機動方式在第一島鏈運用遠程火力的能力；同時向日本及其他盟國宣示美國在防衛上的承諾。

美陸戰隊員引導「海馬士」發射車駛入KC-130J加油運輸機進行裝載。（取自DVIDS網站）

美陸戰隊員設置通訊中繼天線，以支援「海馬士」射擊任務。（取自DVIDS網站）

美陸戰隊在日本岩國基地實施「颱風弩弓26.1」演訓，演練HIRAIN完整流程。（取自DVIDS網站）