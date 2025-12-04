美陸戰隊沖繩組建新後勤單位

記者賴韋廷／綜合報導

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）報導，美國陸戰隊近期在沖繩成立3個新編制的後勤單位；此為「2030兵力設計」調整計畫一環，將提升部隊機動後勤能力，強化印太地區第一島鏈防衛作戰效能。

保持擴編彈性 邁向轉型

美國陸戰隊第4戰鬥後勤營11月14日在日本沖繩的史瓦布營區，正式成立營部連、A連、一般勤務連等3個單位，預計稍後再編成B連，最終成為擁有4個連的加強營。美陸戰隊指出，新的編制具擴編彈性，作戰上更具韌性，使該營能夠支撐陸戰隊第3師第4陸戰團在第一島鏈作戰的後勤需要。

報導說，由於競爭對手在無人機、遠程精準打擊、網路與電子戰等多個領域帶來新的挑戰，陸戰隊「2030兵力設計」計畫，透過整合新技術、重整組織結構、加強與聯合作戰部隊的協同能力，重新取得優勢作戰能力。

陸戰隊新聞稿指出：「新的重組支持全軍向模組化、分散化且具韌性的後勤編成過渡，為在第一島鏈面對激烈的海上作戰與對等威脅做好準備。」

第4戰鬥後勤營指揮官格林中校表示，保持編制彈性將是「在快速演變的作戰環境中超越對手的關鍵」，說明該營編制將隨著陸戰隊從演習、軍種聯合作戰與鑑測中獲得的經驗，持續調整改進。