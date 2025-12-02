美陸戰隊沖繩「新創」3連隊 大改編「輕、快、韌」後勤兵力部署

美國海軍陸戰隊11月在沖繩史瓦普營區啟動「2030兵力設計」最新階段，大規模重組駐日第4戰鬥後勤營，徹底告別「大而集中」的舊後勤模式，轉向「輕、快、韌」的分散式支援體系。 圖：翻攝US Marine Cor

[Newtalk新聞] 《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，美國海軍陸戰隊11月在沖繩史瓦普營區（Camp Schwab）正式啟動「2030兵力設計」（Force Design 2030）最新階段，將駐日第4戰鬥後勤營（CLB-4）由傳統3連制擴編為4連制，編成總部連（Headquarters Company）、阿爾法戰鬥後勤連（Alpha Company）、一般服務連（General Service Company），並預留布拉沃戰鬥後勤連（Bravo Company）編組空間。這是CLB-4自成立以來首次因應力設計2030進行的大規模重組，徹底告別「大而集中」的舊後勤模式，轉向「輕、快、韌」的分散式支援體系。

新編總部連不僅是傳統通信連的升級版，更整合無人機、先進感測器與G/ATOR雷達的「多域指揮樞紐」，可再拆分成數個小型指揮組，為不同島嶼的分散部隊提供即時情報與AI輔助決策，即使衛星鏈路中斷仍能維持「蜂群式」協同作戰。

阿爾法戰鬥後勤連則是首支「可擴展戰鬥後勤連」，配備JLTV輕型戰術車輛與NMESIS反艦飛彈系統，能將連級單位拆成數個獨立小隊，在琉球群島數百公里範圍內進行彈藥、油料、維修補給，持續運作2至4週無需外部支援。今年9月「堅毅之龍25」（Resolute Dragon 25）演習已實測：該連以無人機與小型無人船艇投送彈藥，部署速度較舊制提升約50%，成功支援多點火力單位。

一般服務連則負責工程構築、爆破與基地修復，確保分散島嶼能在短時間內具備臨時跑道、油庫與指揮所機能。

美軍官員強調，過去後勤營一旦集中部署，極易被中國遠程飛彈飽和攻擊；新編制就是要讓後勤像「立基部隊」（Stand-in Forces）一樣「藏得住、跑得快、撐得久」。沖繩作為第一島鏈關鍵節點，此次改編被視為針對中國軍力擴張最直接的反制作為，也為2026年全面完成的第12濱海作戰團（12th Marine Littoral Regiment）鋪路。

