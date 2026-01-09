美陸戰隊聯手諾格、Kratos 全力發展「女武神」作忠誠僚機

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防大廠諾斯洛普．格魯曼、國防新創公司Kratos近日宣布，未來將聯手美軍陸戰隊(USMC)展開新一輪「忠誠僚機」研發計畫，以既有的XQ-58A「女武神」搭配客製化自主飛控款體，進一步擴充其與有人戰機的的任務彈性，以肆應未來戰場環境、創造前瞻性空優。

兩公司新聞稿指出，這項合作是基於美軍陸戰隊「地空聯合特遣隊戰術航空器－協同作戰飛行器」(MUX TACAIR-CCA)計畫而生，將以該軍長期測試、發展的XQ-58A「女武神」無人機為主體，搭配諾格所提供的先進任務套件、「Prism」開放式架構自主軟體，在未來2年內使其從起降、酬載到任務能力都具備多元彈性，進而擴充整體作戰效益。

廣告 廣告

美國《國防新聞》(Defense News)指出，由Kratos研發的XQ-58A無人機，過去數年同時兼任美國空軍、陸戰隊的「忠誠僚機」測試儎台之一，雖未獲選為忠誠僚機首階段(CCA Increment 1)的最終方案，但其在「有－無人」作戰架構、無人僚機系統發展等方面仍貢獻良多。

值得一提的是，美軍陸戰隊已在去(2025)年將該機列為軍種編制裝備(Program of Record, PoR)，並將發展衍生構型。

由美國空軍主導的「忠誠僚機」計畫，目標發展出可與第五代戰機F-35、以及研發中的第六代戰機F-47搭配的協同作戰無人機，而美國海軍、陸戰隊也跟進此構想，各自展開CCA研發；截至目前為止，美空軍正測試首階段選定的YFQ-42A、YFQ-44A兩款原型機，最快今(2026)年下達量產決心，同時，諾格也以YFQ-48A的「魔爪」無人機重返該專案，競逐二階段(Increment 2)採購合約。

【看原文連結】

更多自由時報報導

罵習近平抓不了賴清德！ 中共「國師」李毅驚傳被人帶走

台灣情義相挺買1水果 友邦搶攻逾2億市場嗨翻這樣說

妳是我的眼！蕭煌奇神秘老婆被野生捕獲 原來是短髮正妹

華邦電、南亞科等6檔上市櫃股票1/9起列入處置

