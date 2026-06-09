美陸戰隊購反無人機彈藥 提升單兵防空能力

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者賴韋廷／綜合報導

美國陸戰隊系統指揮部（MARCORSYSCOM）近日宣布，今年底前將向「Drone Round」公司採購5.56公厘「L型」反無人機彈藥，讓現役M27、M4及M4A1等槍械獲得反無人機能力，以提升步兵的戰場生存性與作戰效能。

軍聞網站「The War Zone」報導，採購計畫附件指出，「L型」彈藥是目前市場上唯一能夠滿足美國陸戰隊即時「反小型無人機」（c-sUAS）防禦要求的動能彈藥，且規格與現有彈藥一致，無須對槍械及配件進行任何修改，也不用針對新彈藥使用方法對部隊進行額外培訓。美陸戰隊強調，「L型」彈藥分發後就能立刻形成戰力，與現役裝備具備高度作業互通性。

廣告 廣告

「Drone Round」自去年起就持續為輕兵器研發專用反無人機彈藥，目前已推出「L型」及「K型」等2款5.56公厘彈藥。其中，「L型」發射後會分裂成5個彈片，可在100公尺有效射程內形成小型彈幕攔截無人機，且可支援全自動射擊並搭配滅音器使用。「Drone Round」目前正在測試7.62公厘的「L型」及「K型」彈藥，也正在研發6.8公厘彈藥，以供美國陸軍新一代槍械使用。

報導分析，儘管使用輕武器攔截無人機的效果仍有待驗證，因為反無人機彈藥通常射程較短，使步兵反應時間有限，而且使用輕武器瞄準無人機，步兵需停留於射擊位置，使其難以躲避攻擊。然而，隨著烏克蘭戰場交戰雙方均將類似的反無人機彈藥投入實戰測試，美軍也希望提升應對新型態威脅的能力，加速提升單兵基本防空能力。

美軍積極加強單兵反無人機能力，適應新型態威脅。（取自「Drone Round」Instagram）

美陸戰隊計畫採購「Drone Round」的「L型」反無人機彈藥。（取自「Drone Round」Instagram）