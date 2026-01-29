美陸戰隊邁入3D列印時代 「HANX」無人機獲准投入實戰

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Defence Blog」27日報導，美國陸戰隊正式批准首款3D列印、符合2026財年《國防授權法案》（NDAA）規範的自製新型無人機「HANX」投入實戰，朝部署全自主研發的低成本、高適應性無人系統，邁出重要一步。

符合NDAA標準 排除後門軟體

報導指出，「HANX」無人機由第2陸戰隊後勤大隊自主研發製造，旨在響應美國戰爭部（國防部）在2028年前擴大無人機能力，並採購大量單程攻擊和多任務無人系統的目標；近日已取得海軍航空系統指揮部（NAVAIR）飛行許可，正式交付陸戰隊使用。

美陸戰隊表示，和先前的實驗項目不同，「HANX」從設計階段便遵循最新NDAA安全和採購標準，所有關鍵零件均來自經審核的合格製造商，以阻絕可能洩露資料或允許潛在敵人干擾的後門軟體。此外，機身和零件皆採3D列印技術製造，具備低成本特性，也讓各單位能夠就地產製零件、快速修復損壞，甚至根據任務需求即時修改設計，無須仰賴國防承包商，提供基層單位現成商用系統無法實現的靈活性。

MARSOC率先接裝 拓展情監偵

「HANX」獲得部署批准後，總部位於北卡羅萊納州勒瓊營基地的陸戰隊特戰司令部（MARSOC）已開始準備使用該平臺，預計將有更多單位跟進採用，執行情監偵、打擊或後勤支援等多元任務。

另一方面，第1陸戰師學校近期也在加州彭德爾頓營基地，啟動一項專注於第一人稱視角（FPV）無人機作戰應用的新課程，協助受訓官兵熟悉、精進相關技術，並給予認證，確保部隊擁有抗衡無人系統威脅的關鍵能力。

美陸戰隊批准部署首款符合NDAA嚴格規範，採3D列印技術打造的自製無人機「HANX」。（取自DVIDS網站）

「HANX」的機身和零件皆以3D列印，各單位也能就地產製零件、快速修復。（取自DVIDS網站）

具備優異產製彈性和低成本優勢的「HANX」，有助美陸戰隊肆應未來戰場威脅。（取自DVIDS網站）

參加無人機訓練課程的美陸戰隊官兵練習操作FPV無人機。（取自DVIDS網站）