美陸戰隊「海馬士」首度富士山附近實射

美國《星條旗報》報導，美陸戰隊27日首度在日本富士山附近的的東富士演習場，進行「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統的實彈射擊，展現美日強化聯合嚇阻能力的決心。

報導指出，美陸戰隊駐紮在沖繩漢森營的第3陸戰師第12陸戰團第3營，27日前往東富士演習場操作實彈射擊訓練，表示當地環境有助模擬實戰情境。這是陸戰隊首次在富士山下進行海馬士實彈射擊。

第3營除出動「海馬士」，還有數輛機動、後勤運輸載具等投入演訓，協助開闢射擊陣地、進行補給，官兵也在周邊架設警戒哨、防衛陣地，以及「海馬士」在射擊前後的隱蔽、射擊後的脫離等，展現精實防衛戰力。

報導說，美陸戰隊2017年首度在日本進行「海馬士」的實彈射擊，最近一次則是在9月的「決心之龍」聯演，於北海道操作實彈射擊課目。

美陸戰隊「海馬士」進入戰術位置，準備操作實彈射擊課目。（取自DVIDS網站）

美陸戰隊首次在東富士演習場進行「海馬士」實彈射擊。（取自DVIDS網站）