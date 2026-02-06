美陸戰隊AH-1Z配「紅狼」飛彈 強化遠距打擊能力

記者潘紀加／綜合報導

美國「海軍航空系統指揮部」（NAVAIR）近日依據「精準攻擊打擊彈藥」（PASM）計畫，選定L3哈里斯（L3Harris）為陸戰隊AH-1Z直升機生產「紅狼」（Redwolf）飛彈，提升遠距精確打擊與拒止作戰能量。

L3哈里斯於1月30日宣布，獲NAVAIR頒布價值8620萬美元（約新臺幣28億元）合約，將於2027財年結束前交付未公布數量的「紅狼」飛彈，並由AH-1Z直升機掛載執勤。

「紅狼」射程可達370公里，較現役「地獄火」和「聯合空地飛彈」（JAGM）射程更遠；去年已由AH-1Z掛載，在大西洋測試靶場進行試射，並完成52次測試，展現先進性能與可靠性。

NAVAIR表示，PASM計畫目標是為陸戰隊提供「高經濟效益、長射程精確武器」，未來AH-1Z可望運用先進武器，在陸地和海上戰場發揮「各種動能或非動能效果」。

「紅狼」衍生自「發射效應載具」（Launched Effect），配備高爆彈頭，可視任務需求搭載全球定位系統（GPS）、紅外線（IR）或射頻導引（RF）尋標頭，並運用低空飛行模式攻擊雷達與感測器。未來可望發揚低成本、快速量產效益，成為美軍執行遠征作戰的遠距打擊新選項。

「紅狼」兼具低成本、快速量產與先進性能，可望提升美陸戰隊AH-1Z的遠距打擊能力。圖為「紅狼」飛行想像圖。（取自L3哈里斯網站）

L3哈里斯將為美陸戰隊AH-1Z生產「紅狼」飛彈。圖為AH-1Z去年進行相關測試。（取自DVIDS網站）