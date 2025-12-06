美陸經貿高層通話 皆釋出善意
本報綜合報導
美陸經貿高層官員當地時間五日再度通話。美國財政部長貝森特表示，雙方討論了先前川習會面達成共識的落實，目前進展良好，他重申美方持續與中國大陸接觸的承諾。陸方則說，雙方針對合作及妥善解決經貿領域關切事項進行交流。
貝森特在Ｘ平台發文表示，在與大陸國務院副總理何立峰具建設性的通話之中，他和美國貿易代表葛里爾與中陸方討論了持續落實美國總統川普和大陸國家主席習近平十月底在韓國釜山會面達成的共識，目前「進展良好」。他也重申美國持續與大陸接觸的承諾。
何立峰和貝森特、葛里爾進行視訊通話，雙方圍繞落實雙方元首釜山會晤及十一月二十四日通話的重要共識，針對下一步展開務實合作和妥善解決經貿領域彼此關切議題，進行深入、建設性的交流。
雙方也表示，要在兩國元首戰略引領之下，繼續發揮陸美經貿磋商機制的作用，「不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，推動中美經貿關係持續穩定向好」。
川普和習近平十月底在釜山舉行雙邊會，是川普重返白宮以來，兩人首度面對面會晤。川普在會後表示，雙方已達成協議，美方將降低對大陸的關稅；陸方則承諾恢復採購美國黃豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易。
