美陸軍太平洋司令示警：印太最大風險是「行動遲緩」
〔記者陳成良／台北報導〕專業軍事媒體《Defense One》報導，美國陸軍太平洋司令部(USARPAC)司令、陸軍上將克拉克(Ronald Clark)近日在夏威夷檀香山舉行的美國武裝部隊通訊與電子協會(AFCEA)印太科技論壇上警告，美軍在印太地區面臨的最大風險是「無所作為」，也就是在危機或衝突出現時「行動遲緩」、部署錯位，甚至「什麼都不做」。
為克服此風險，克拉克表示，太平洋司令部正扮演「陸軍的創新試驗台」，加速推動名為「接觸轉型」(Transformation in Contact)的現代化。該計畫強調以實戰接觸為核心，在訓練與部署過程中同步進行科技實驗。他強調：「作為領導者，我們必須習慣快速失敗、快速迭代，並開發出更好的解決方案。」
他透露，USARPAC現正測試新型無人系統與「零信任」(Zero Trust)架構的統一網路。會議上，士兵展示了新一代無人機K1000，原定於現場飛行，但克拉克笑稱其噪音「會嚇壞觀眾」，因此臨時取消示範。
克拉克早前接受《Defense One》訪問時指出，美陸軍在印太的兩大挑戰為「距離的壓迫」(tyranny of distance)與中國軍事行動的「日益具侵略性與脅迫性」。他強調，問題不僅限於台灣海峽，而遍及整個地區。
他表示，中國人民解放軍正威脅美國條約盟國及夥伴的主權，因此美軍必須「在正確的時間、正確的地點，部署正確的能力」，以不僅能匹敵，更要能有效威懾中方行動。
克拉克在演說中強調，威懾是美國陸軍在印太戰略的「最高職責與基石」。他說：「失敗的代價實在太高，我們必須確保士兵、其家人，以及盟友與夥伴，都能為任何挑戰做好準備。」
