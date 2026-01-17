美陸軍師級單位改良技術！「3D列印自殺無人機」成本僅12美元

美軍成立「閃電實驗室」（Lightning Lab）的工作小組，專責製造無人機、裝備零附件及訓練器材。 圖：翻攝自@defcros_new

[Newtalk新聞] 繼美軍第 101 空降師開啟基層部隊自製無人機的先例後，相關模式正持續向其他師級單位擴散。美國陸軍第 25 步兵師近期透過 3D 列印技術，自行設計並製造無人機投入演訓，並依據基層官兵回饋迅速修正設計，推出改良版小型無人機系統，單機成本僅 12 美元（約新臺幣 378 元）。

軍聞網站《Defense One》報導，第 25 步兵師從各單位抽調 13 名人力，成立名為「閃電實驗室」（Lightning Lab）的工作小組，透過 YouTube、 Google 與 Reddit 等網路資源完成快速訓練，專責製造無人機、裝備零附件及訓練器材，並針對部隊在實際演訓中遭遇的問題，提供即時、臨時性的解決方案，以快速回應前線需求。

「閃電實驗室」成員指出，該小組去年配合部隊在菲律賓的演訓需求，設計出一款名為「紅隼」（Kestrel）的無人機，並在演訓地點現地製造 125 架投入使用。演訓結束後僅一週，實驗室便依各單位回饋意見，迅速修正設計，推出改良版「小隼」（Falconette）無人機，展現傳統國防供應商難以達成的開發速度。

實驗室進一步說明，目前已開始生產成本僅 12 美元的自殺無人機供部隊使用，並同步教導其他單位如何運用 3D 列印機自行組裝無人機，以進一步提升整體產能。

除無人機外，實驗室也因應官兵反映原廠步槍槍托使用不便，自行列印製作 110 個新式槍托，並開發多項訓練輔助器材，直接解決基層單位實際需求。

第 25 步兵師發言人米蘭達中校表示，傳統國防採購體系高度依賴計畫預算執行（ PPBE ）流程，程序繁瑣且難以即時因應戰場需求。他指出，這類創新作法能將設計與製造權限下放至前線官兵，並即時獲得實際使用者的回饋，有助更有效滿足基層單位需求。米蘭達中校也說明，一名士兵 1 天內即可學會無人機組裝， 2 天內便能獨立操作 3D 列印設備，未來「閃電實驗室」規模將逐步擴大，相關模式也將推廣至其他部隊。

