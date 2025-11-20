美陸軍戰場資訊優勢分遣隊成軍 反制假訊息威脅

記者賴名倫／綜合報導

太平洋陸軍司令部19日宣布，美軍第1戰場資訊優勢分遣隊（ 1st Theater Information Advantage Detachment，TIAD），已於本月上旬在夏威夷沙夫特堡（Fort Shafter）成軍；未來將專責應處、加強反制對手假訊息威脅，鞏固美軍與盟邦在印太地區的戰略優勢。

這支任務職權「獨樹一格」的資訊分遣隊，是由太平洋陸軍司令部直接指揮，負責確保美軍在印太地區的數位資訊與戰略優勢；分遣隊轄下的65名官兵，則編組為聯合評估整合、情報、人文維度（Human Dimension）、民政工作（engagement）與資訊戰等5個小組，未來將發揚情報戰、心理戰、電子戰、數位資訊、公共關係與民事服務技術專長，迅速回擊潛在對手的假訊息與不實宣傳、藉由即時發送真實資訊強化反制效能。

太平洋陸軍副司令沃威爾中將（Lieutenant General Vowell）指出，印太地區國家擁有全球60%人口數，堪稱是21世紀的關鍵地緣中心；加上中共持續散布假訊息，意圖分化美國與盟邦關係，因此該分遣隊將在與實體戰場截然不同的環境中擔負防衛重任，加強揭露假訊息錯誤與矛盾，實踐自由開放印太地區理念。

第1戰場資訊優勢分遣隊指揮官海德根上校（Col. Heidgerken）強調，分遣隊的成軍，足以代表美國陸軍積極推動將資訊優勢融入多領域作戰的創新與決心，未來美軍還預計將於2026年春季與秋季，分別在美國本土喬治亞州、德國威斯巴登基地成立第2、第3支同級分遣隊；擴大運用相關經驗，強化整體資訊戰優勢；並向對手傳遞明確嚇阻信號，有效確保區域秩序穩定。

美軍近日在夏威夷成立第1戰場資訊優勢分遣隊，未來將加強反制中共假訊息威脅，維繫印太區域秩序。（取自太平洋陸軍網站）

新分遣隊將發揚情報、心理與資訊領域專業技能，破解對手不實宣傳。圖為美軍先前在活動中介紹資訊戰概念。（取自DVIDS網站）