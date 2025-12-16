美陸軍接收首輛M1E3主力戰車原型車 明年再來3輛加速測評

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍現役的M1A2主戰車，其防禦、獵殲能力和首發命中等優勢，讓它在戰場上所向披靡，獲稱「地表最強」；隨著裝備不斷升級使它逐漸超重，面對無人機襲擊也相對顯得笨拙，促使美軍決定「大破大立」籌獲次世代的艾布蘭戰車。對此，美陸軍參謀長近日證實接收首輛原型車、明年還將再接收三輛，加速戰力升級。

軍聞媒體「國防日報」(Defense Daily)12日報導，美國陸軍參謀長喬治上將(Gen. Randy George)表示，該軍現已接收首輛由美國通用動力陸地系統打造的首輛M1E3主力戰車原型車，明(2026)年則依據規劃將再接收三輛同型車，交由部隊進行測評，加速傳統儎台轉型升級。

美軍現役的艾布蘭主力戰車，最新型號為M1A2 SEPv3(System Enhancement Package version 3，又稱M1A2C)，原預劃發展M1A2 SEPv4構型，但在前(2023)年宣布取消原SEP升級計畫，改為「M1E3」，聚焦全車減重、採用混合動力並內建主動防禦系統(APS)等3大面向，形塑次世代主力戰車的全新樣貌。

而據美國國會研究服務處(CRS)昨(15)日最新版報告指出，因應美國戰爭部長赫格塞斯提出的「美國陸軍轉型倡議」(ATI)規劃，美陸軍計畫在未來24至30個月內將M1E3戰車投入戰備，也就是縮短原訂2030年服役的成軍期程，加速汰換舊構型戰車以提升整體戰力。

