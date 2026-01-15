美陸軍新一代M1E3戰車原型車亮相 砲塔竟裝「標槍」飛彈

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍前(2024)年9月宣布取消M1A2 SEP升級計畫，全面轉向研發新一代的M1E3主力戰車，強打更輕、更少人力，且武器、動力科技更先進，經過1年餘設計，終於在日前曝光車體局部照，向外界「賣關子」；而在近日，首輛M1E3原型車正式曝光，雖與過往車型差異不大，但砲塔上的「標槍」飛彈相當顯眼，引發媒體、民眾駐足。

美國密西根州媒體《密西根即時》(Mlive)14日報導，美國陸軍本月在甫開幕的「底特律汽車展」(the Detroit Auto Show)上，正式揭開首輛新一代M1E3主力戰車原型車的面紗；這輛車的問世，是美陸軍放眼2040年後未來戰場威脅，透過系統數位化、開放式架構設計，重塑艾布蘭戰車的第一步。

現場展示的實車照片可見，M1E3戰車原型車的車身雖沿襲艾布蘭既有車型的設計，也續用120公厘滑膛砲，但在砲塔主砲的左側新增了一組感測器，頂部則結合了遙控武器站(RWS)，不過該組合的特別之處，是裝上了一具「標槍」反裝甲飛彈(Javelin ATGM)，成為全車最為顯眼之處。

報導另指出，新一代艾布蘭戰車還計畫改用商規的柴油引擎、搭配新款變速箱，藉此提升傳動效率和後勤維保；與此同時，美陸軍也嘗試將彈藥自動裝填系統(an autoloader)整合進去，使編制車組員從4人減為3人，提升運作效能。

長期參與艾布蘭戰車專案25年的的美陸軍資深機械工程師波爾森(Erik Polsen)表示，這台原型車試圖將現有的成熟科技結合一體，進而晉升為一款全新的先進儎台；他另證實，美陸軍目前計畫生產4輛原型車，並交由戰鬥部隊(operational units)進行實測，目標在2030年前進入量產階段。

