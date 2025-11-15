美陸軍部長爆料國防承包商坑自家人 成本470元賣147萬 美軍被當盤子

美國陸軍部長德里斯科控訴大型國防企業「坑」美軍購買昂貴裝備。圖為去年部署於沖繩嘉手納基地的美軍MQ9攻擊無人機。（中央社）

本報綜合外電報導

美軍武器製造供應商洛克希德馬丁旗下塞考斯基黑鷹直升機一個螢幕控制旋鈕，作為完整裝配的一部分時售價四萬七千美元（約新台幣一百四十七萬元），但若單獨製造僅需十五美元（約新台幣四百七十元）。美國陸軍部長德里斯科表示，大型國防企業「坑」美軍購買昂貴裝備，軍方本可選擇更便宜的商業方案。

美國政府問責倡議人士和部分國會議員長久以來認為國防承包商向軍方收取過高費用，但就現任政府官員而言，德里斯科如此直言批評軍火商實屬罕見。

德里斯科指出：「國防工業體系整體而言，尤其是主要承包商，坑了美國人民、國防部與陸軍。」主要承包商是指那些直接與政府合作的企業。他還說，部分也歸咎於政府制定激勵機制，讓企業有機可乘開天價。

大型武器製造商供應美軍各式系統，包括洛克希德馬丁公司的Ｆ三十五戰鬥機，以及ＲＴＸ、諾斯洛普格拉曼公司和波音等公司的飛彈防禦系統。

德里斯科表示：「制度已改變。你們再也不能對美國陸軍做這種事。」

美國陸軍正啟動精簡採購流程的計畫，這是國防部整體推動的措施之一，目的是在全球威脅升高之際加速獲取相關科技。

美國陸軍計劃未來二到三年內至少購買至少一百萬架無人機，希望與生產兼具商業用途無人機的公司合作，而非僅與大型國防承包商合作。