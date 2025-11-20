美陸軍部長訪基輔 商討烏俄和平方案

記者施欣妤／綜合報導

美國陸軍部長德里斯科19日率團抵達烏克蘭首都基輔，成為美國總統川普第2任期訪烏的最高級別五角大廈官員，並將與烏克蘭總統澤倫斯基會面。據美媒指出，川普政府已擬定新版烏俄和平方案，要求烏克蘭割讓部分地區、不爭取加入北約等，但恐難獲烏方與歐洲國家同意。

美國陸軍發言人證實，德里斯科等五角大廈高級官員已抵達基輔，「將實地考察，與烏克蘭官員會面，討論終結戰爭事宜」，並將拜會烏國總統澤倫斯基。

廣告 廣告

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，此行是在川普指示下進行，目的是推動恢復烏俄和平談判。白宮已擬定一份28點烏俄和平草案，據信由美中東特使魏科夫、川普女婿庫許納，與俄國總統蒲亭特使德米崔耶夫共同制定，內容要求烏克蘭放棄東部頓巴斯地區的控制權、札波羅熱與赫爾松的俄占區依當前戰線凍結等，還要求烏國數年內不爭取加入北約、境內不得部署國際維和部隊等；俄方則將承諾不攻擊烏國與其他歐洲國家。

然而，澤倫斯基早已明確拒絕放棄領土的要求，加上歐洲國家被排除在和平草案之外，分析認為烏克蘭與歐洲國家必將反對。

德里斯科（左）訪問基輔，與烏防長什米哈爾會晤。（取自什米哈爾「X」帳號）