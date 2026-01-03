美陸軍「新世代指管系統」 年底師級實兵演練

記者賴名倫／綜合報導

軍聞網站「Breaking Defense」上月31日報導，美國陸軍近期將擴大測試「新世代指管系統」（NGC2），並規劃年底前舉行師級規模實兵演練，藉由驗證先進技術的資訊共享與整合效能，提升戰場指管能量與作戰決策優勢。

導入AI技術 整合戰情即時通

NGC2開發商之一的Anduril新創公司，正與第4步兵師合作執行「常春藤尖刺」（Ivy Sting）測試計畫，並已完成3次小規模測試；下一階段預定在2026年內舉行3次小規模對抗演習，模擬與擁有先進電磁頻譜作戰能力的對手交戰，以驗證NGC2在遭遇電戰威脅下的操作可靠性；後續將搭配美陸軍「聚合計畫」（Project Convergence）時程，在年底前舉行「常春藤集叢」（Ivy mass）的全師級大規模演習，驗證旗下各支部隊執行機動作戰時的實際運用效能，為確立指管系統架構提供實務參考經驗。

廣告 廣告

NGC2是一項運用全新概念的整體資訊架構，核心為傳輸、基礎設施、資料和應用程式4層組成的「技術堆疊」（technology stack）系統，同時導入人工智慧（AI）和大數據分析技術，可整合跨軍種、載具感測器資訊並實現戰場情資可視化。基層官兵與指揮官則可透過「安卓部隊覺知應用套件」（ATAK）等數位介面，即時取得、共享與更新資訊，大幅縮短分析、評估與傳遞時程，讓各級單位取得共同作戰圖像（COP），有效執行任務。

洛馬偕第25步兵師同步測試

另一家開發商洛克希德馬丁集團，也正與第25步兵師合作進行「閃電打擊」（Lightning Strike）測試計畫，透過平行開發策略，發展不同兵科與部隊所需的「技術堆疊」架構。未來兩款系統可望透過開放式架構進行整合，用於制定最終架構方案，進而有效提升指管效能，滿足「多領域作戰」決策優勢。

美陸軍將擴大測試「新世代指管系統」（NGC2），提升未來戰場決策優勢。圖為官兵操作ATAK進行演練。（取自DVIDS網站）

NGC2可整合感測器資訊，讓指管人員獲得決策所需資訊。圖為美軍氣象中隊官兵向「常春藤尖刺」參演單位同步發布氣象數據。（取自DVIDS網站）

Anduril的「技術堆疊」系統，可同步顯示友軍載具、單位，以及無人機感測器即時動態，讓指揮官獲得共同作戰圖像。（取自Anduril「X」）

洛馬與Anduril的「技術堆疊」系統，未來可望進一步整合，大幅提升跨軍種資訊協調及多領域作戰決策優勢。（取自洛馬網站）