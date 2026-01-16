美陸軍3D列印無人機 革新武獲模式

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Breaking Defense」報導，美國陸軍第25步兵師近期利用3D列印技術自製無人機投入演訓，並根據基層人員回饋意見迅速調整設計，推出改良版小型無人機系統，為美軍武獲模式帶來重要革新。

設「閃電實驗室」 快速回應部隊需求

報導指出，第25步兵師從各單位抽調13名人力，創立「閃電實驗室」（Lightning Lab），利用YouTube、Google和Reddit等網路資源，為小組人員完成快速培訓，專責製造無人機、裝備零附件，以及訓練器材，並針對戰場上遭遇的問題提供臨時解決方案，藉此快速回應部隊需求。

「閃電實驗室」成員表示，該小組去年根據部隊在菲律賓演訓需求，設計出一款名為「紅隼」（Kestrel）的無人機，並在演訓區域現地製造125架投入使用。演訓結束一週後，小組人員立刻根據各單位經驗回饋迅速修正設計，推出改良版「小隼」（Falconette）無人機，展現傳統國防供應商難以企及的革新速度。

「閃電實驗室」指出，該小組已開始生產成本僅12美元（約新臺幣378元）的自殺無人機供部隊使用，同時教導其他單位如何使用3D列印機自行組裝無人機，進一步提升產能。

設計與製造權限 下放前線官兵

第25步兵師發言人米蘭達中校表示，傳統的國防採購系統著重在計畫預算執行（PPBE）的繁瑣流程，步調緩不濟急。他說：「這項創新可將設計與製造權限下放到前線官兵，並從實際使用者獲得即時回饋，有助滿足基層單位需求。」

「閃電實驗室」根據部隊在菲律賓的演訓需求，研製出「紅隼」無人機。（取自DVIDS網站）

美陸軍第25步兵師「閃電實驗室」，結合網路資訊與3D列印技術，自行研發、生產無人機，快速滿足前線作戰需求。（取自DVIDS網站）

「閃電實驗室」能在前線量產自殺無人機供部隊使用，改寫現有後勤與武獲流程。圖為「紅隼」無人機在演訓中命中目標。（取自DVIDS網站）