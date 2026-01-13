美陸軍6個安全合作旅砍到剩2個 所屬指揮部解編
〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應美國陸軍「接觸轉型」計畫，長年派駐海外的安全合作旅(SFAB)，不僅由6支減為2支，其所屬的安全部隊援助指揮部(SFAC)也在本月裁撤。
星條旗報報導，美國陸軍8日舉行總部位於北卡羅納州布拉格堡的安全部隊援助指揮部裁撤儀式，這是因應戰爭部長赫格塞斯去年的轉型政策，該政策包括在去年底前裁撤4支安全合作旅。原本指揮部准將指揮官的層級，去年6月由班奇上校接替，負責指揮部解編前的事務。
SFAC發言人米勒少校表示，駐紮在布拉格堡的第2旅已於去年11月裁撤，負責歐洲盟軍的第4旅則將延至本月裁撤；隸屬於太平洋陸軍的第3旅則會延後至今年底裁撤，該旅先前隸屬於中央司令部；剩下的第1旅已編入陸軍西半球司令部、第5旅則劃歸太平洋陸軍指揮。
報導指出，第1旅於2017年成立，當時陸軍高層將其定義為小規模單位，由各領域的志願役士兵組成並為外國軍隊提供軍事專業建議，最後總共有5個陸軍安合旅和1個國民兵安合旅；該構想由前陸軍參謀長馬克．米利(後升任美軍參謀長聯席會議主席)發起，他希望這些安合旅能減輕不斷輪調伊拉克、阿富汗的旅級戰鬥隊，負責訓練當地軍隊的壓力。
隨著阿富汗與伊拉克的行動逐漸步入尾聲，以及中俄的軍事擴張，6支安合旅的任務重心改為準備潛在的大規模戰爭，各旅被分配至不同地區的司令部，訓練當地夥伴國部隊。
更多自由時報報導
獨家》軍醫局長蔡建松下月退伍 無緣突破軍醫中將62歲年限天花板
尼米茲號剛退役...美航艦「林肯號」殺進南海 艦載機隊戰力全開
顧立雄：步槍子彈採購價比軍備局自製便宜 205廠預計9月全線量產
專抓極音速飛彈！SpaceX獲240億大單 發射美軍神秘「射控」衛星
其他人也在看
「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 142
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 84
黃國昌閃電出訪！她爆目的「向美遞訊號」：藍白正在互相拆台
民眾黨昨（11）日卻閃電宣布黃國昌出訪消息，黃國昌於昨下午親自率團前往美國首府華盛頓，稱此行聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治評論員吳靜怡也猜測，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 202
快訊／綠高雄市長初選民調出爐！賴瑞隆勝出
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果出爐，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4位參選人中，由賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩民調拿下第一，將代表民進黨參選2026年高雄市長。民進黨本週執行202...今日新聞NOWNEWS ・ 15 分鐘前 ・ 12
黃國昌突然飛美國！王定宇酸：相信非常緊急
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題；對此，民進黨立委王定宇表示，他願意相信是非常重要緊急的事情，才會在會期中飛出國，不...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 351
台美關稅有望15％？她示警立法院成最新變數
[NOWnews今日新聞]知名外媒《紐約時報》於台灣時間今（13）日凌晨報導，引述知情人士透露，美國與台灣已接近達成貿易協議，台灣商品輸美關稅有望降至15%，與美國去年和日本、韓國達成的基本一致。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 47
在台陸生恐歸零？鄭英耀被列「台獨頑固分子」 前大學校長示警：兵戎相見前兆
中國對台動作不斷，國台辦日前聲稱將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，揚言終身追責，對此，前實踐大學校長陳振貴在接受媒體《中評社》訪問時指出，中國此舉等同間接宣告，台灣教育環境不適合陸生，未來兩岸教育交流恐怕更緊縮，若兩岸連相對單純的學術及教育交流都中斷，惡意螺旋恐持續上升。陳振貴表示，若因教育部長被制裁，而導致陸生來台完全歸零，將創下兩岸教......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 119
資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投
政治中心／林靜、吳培嘉 台北報導備戰年底議員選戰，北市士林北投區，綠營除了現任五席、新人傳出只有紀政姪子、後港里里長紀建漢有意再挑戰；藍營現任四席，但陳重文有案在身添變數，因此新人參選爆炸，除了藍營青年賴苡任，資深無黨籍前議員林瑞圖，也決定交棒兒子林揚庭，他強調自己從4年前爸爸落選、就已已積極備戰。台北市議員擬參選人（國）林揚庭vs.民眾：「謝謝謝謝感謝大家喔。」舉辦寒冬送暖活動，親自送口罩和民眾搏感情，他是前北市資深無黨籍議員林瑞圖的兒子林揚庭，這回首次參選，士林北投議員。台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「阿姨謝謝這是我的春聯，我是林揚庭林瑞圖的兒子再拜託。」送上"馬揚鴻圖"春聯，從父子倆名字各取一字、發揮創意，就是要讓民眾記住。資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「從爸爸沒有選上開始，我就是非常跟基層連結深厚，不是只有靠著我爸爸林瑞圖三個字，在跟大家接觸，台北市議員擬參選人（國）林揚庭vs.記者，爸爸有給你什麼建議嗎，他的建議很簡單，就是東西背了趕快自己去走，想辦法去把票找出來。」主打父子傳承、但就算是"政二代"，也不能只靠家裡資源。林揚庭父親林瑞圖，曾任六屆市議員、一屆立委，從政初期入民進黨、退黨後，多以無黨籍參政，但這回交棒，兒子披的卻是"藍營"戰袍。台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「我兩年前就已經加入國民黨了，黃呂錦茹主委當然也是，非常認同年輕人出來參政，不可能我一個新人，一直用無黨籍這樣選下去嘛，因為沒有資源不好選。」坦言沒資源不好選，不過年底市議員選戰，藍營在士林北投4席現任，有案在身的陳重文能不能再選。還是未知數，而新人參選爆炸除了林揚庭，罷吳思瑤召集人賴苡任、前議員楊靜宇外，傳前國民黨發言人黃子哲，也有意再戰。台北市議員擬參選人（國）賴苡任：「就是全力以赴全力拚初選，目前我是勤走基層，我把士林北投七大市場，都已經都掃了好幾遍了，在地方也感受到，地方基層給我的反饋及溫暖，我相信在未來初選部分，我一定有信心一定可以順利出線。」資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「四加一就是提名方向的話，勢必就是我不會參加初選，直接無黨籍下去選。」綠營方面，外界評估現任五席連任機會大，紀政姪子、士林後港里長紀建漢，則有意捲土重來，以民進黨身分參選，年底士北區，勢必精彩。原文出處：資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投 更多民視新聞報導高雄第4棒！賴瑞隆初選前夕3區車掃 暖喊「上工即工作」盼港都更好黃國昌突宣布率團赴美談國防關稅 閃電出訪流程全說了伊朗變局印證「獨裁者不會長久」 矢板明夫：下一個是中國民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
貨車狠衝聲援伊朗人潮 洛杉磯街頭陷入混亂
[NOWnews今日新聞]伊朗自去年12月28日爆發示威浪潮後，全球各國也陸續能看見聲援示威活動。但在美國洛杉磯11日一場聲援伊朗抗爭運動中，傳出有U-Haul租賃貨車衝進人群的事件，引發現場民眾怒火...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
川普簽令宣布國家緊急狀態 護委國石油收益
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）簽署行政命令，宣布進入國家緊急狀態，以保護存放在美國財政部帳戶中的委內瑞拉石油收益，使其免受扣押或司法程序影響。根據路透社、Axios新...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 14
國共論壇搭好統一框架 國民黨自願入甕有何高昂代價
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）停辦10年的國共論壇即將捲土重來，曾經的兔女郎、國民黨主席鄭麗文，想尋師父、前主席連...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 14
投小黨就是投國民黨？黃揚明曝綠窘境：這關鍵族群「非藍也不會投給民進黨」
2026大選在即，民進黨台北市黨部執委會9日通過議員名額，台北市除了士林、北投選區提名5席之外，其他區均只提4席，共計提名25席，採取保守提名策略，無法過半。而由時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」6日第一波提名全國7名議員參選人，台灣基進秘書長吳欣岱宣布參選台北市南港內湖議員，可能再次對上前立委高嘉瑜。淺綠陣營可能形成排......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 6
黃國昌閃電訪美！ 她分析背後目的：「向美傳遞訊號」藍白正互相拆台
民眾黨主席黃國昌昨（11）日閃電出訪美國首府華盛頓，稱要聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，名嘴吳靜怡今天分析，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
川普：伊朗領袖曾致電尋求談判 不排除會面前先採取行動
伊朗全國性抗議行動迄今已近兩周，美國總統川普11日表示，針對伊朗境內大規模反政府示威，在他威脅伊朗政權若對平民動用武力，美國將採取軍事行動干預後，伊朗領導層曾致電尋求「談判」。川普也說：「在會面前，我們可能就得先採取行動。」Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前 ・ 40
失控的佔有慾
2025年4月，美國總統川普以無煙硝式的「對等關稅」戰，對世界各國無差別攻擊；而在2026年1月3日，他更進階以優勢軍力與綿密情報，發動代號「絕對信心行動」(Operation Absolute Resolve)，下令轟炸委內瑞拉，並將總統馬杜洛夫婦押送至紐約受審。從經濟掠奪到武力抓捕一個主權獨立、形式上也仍施行民主制度的國家元首。從經貿戰到軍力展現，皆驗證川普無視世界貿易組織(WTO)與聯合國規範。甚至「聯合國憲章」(U.N. Charter)明「會員國在國際關係中，應避免以武力相威脅或使用武力，損害任何國家的領土完整或政治獨立」的規定也不放在眼裡。美國駐聯合國大使瓦爾茲(Mike Waltz)居然還援引「聯合國憲章」第51條表示，美國遭受毒梟威脅，並指馬杜洛與恐怖組織勾結，因而美國是行使自衛權。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 7
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃.林俊憲選情白熱化
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選，選情緊繃。立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」騎行，周日下午將在市府前舉行大型造勢活動。而立委林俊憲也是一早就展開車隊遊行，下午也有造勢大會登場。黨內白熱化的選戰，也讓本土社團站出來公開呼籲，不管初選結果如何，都要團結，才能贏得市長選戰。民視 ・ 1 天前 ・ 11
伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光
伊朗多地爆發抗議行動持續延燒，已造成超過500人死亡，超過1萬600人被捕，這是伊朗自2022年以來最大規模的反政府示威...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
黃國昌率民眾黨訪美稱「談關稅.國防」 綠委：以什麼身分？
台北市 / 綜合報導 佈局2026選戰，要選新北市長的民眾黨主席黃國昌，在三重舉辦造勢活動，不過民眾黨中央，突然在造勢之前一個半小時前，宣布黃國昌將率團訪美，出發時間就在造勢之後，而相關細節保密到家，僅透露會針對國防與高關稅議題與美方會談，對此，綠委陳培瑜就質疑黃國昌，到底有什麼身分，可以代表我國談關稅。民眾黨黨新北隊大集結展現團結氣勢，要代表征戰2026新北市長的黃國昌成立新北後援會，柯文哲妻子陳佩琪妹妹柯美蘭都坐在第一排力挺， 不過其實在活動前幾天 ，一度傳出報名情況不理想。， 在黨內群組求救希望更多人參與 ，有新北市黨部幹部結果黨員反應興致缺缺。民眾黨新北市長參選人黃國昌說：「不會啦，這場活動報名的人數還滿多的耶。」但時間拉回造勢前一個半小時，黨中央無預警發布消息，黃國昌將率團前往美國華盛頓，與美國有關部門針對國防關稅議題進行會談，抵達機場時間就在傍晚5點半，等於造勢結束就要趕往機場。民眾黨新北市長參選人黃國昌說：「雙方聯繫跟接洽，其實已經有一段時間了，那不過說，基於對美方那邊的尊重，很多細節基於尊重對方，沒有辦法做太多的說明。」立委(民) 陳培瑜說：「那他所謂的談關稅的對象，到底是所謂的美國政府高官到哪個層級，其實他都沒有向國人報告，我們實在看不出來，他有什麼立場，或是他有什麼位子，可以代表所謂的台灣，跟美國去談關稅。」綠委質疑黃國昌赴美時機，和黨主席身分與美方洽談關稅正當性，黃國昌啟程快閃訪美3天，相關細節全民緊盯。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 2
赴美拜會後影響1.25兆預算態度？黃國昌喊不要急：這事可能不是那麼單純
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨主席黃國昌今（11）日晚間率隊前往美國華府進行拜會，預計週三凌晨返國，預料將著重在國防預算與台美關稅議題。媒體...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4