美陸軍6個安全合作旅砍到剩2個 所屬指揮部解編

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應美國陸軍「接觸轉型」計畫，長年派駐海外的安全合作旅(SFAB)，不僅由6支減為2支，其所屬的安全部隊援助指揮部(SFAC)也在本月裁撤。

星條旗報報導，美國陸軍8日舉行總部位於北卡羅納州布拉格堡的安全部隊援助指揮部裁撤儀式，這是因應戰爭部長赫格塞斯去年的轉型政策，該政策包括在去年底前裁撤4支安全合作旅。原本指揮部准將指揮官的層級，去年6月由班奇上校接替，負責指揮部解編前的事務。

廣告 廣告

SFAC發言人米勒少校表示，駐紮在布拉格堡的第2旅已於去年11月裁撤，負責歐洲盟軍的第4旅則將延至本月裁撤；隸屬於太平洋陸軍的第3旅則會延後至今年底裁撤，該旅先前隸屬於中央司令部；剩下的第1旅已編入陸軍西半球司令部、第5旅則劃歸太平洋陸軍指揮。

報導指出，第1旅於2017年成立，當時陸軍高層將其定義為小規模單位，由各領域的志願役士兵組成並為外國軍隊提供軍事專業建議，最後總共有5個陸軍安合旅和1個國民兵安合旅；該構想由前陸軍參謀長馬克．米利(後升任美軍參謀長聯席會議主席)發起，他希望這些安合旅能減輕不斷輪調伊拉克、阿富汗的旅級戰鬥隊，負責訓練當地軍隊的壓力。

隨著阿富汗與伊拉克的行動逐漸步入尾聲，以及中俄的軍事擴張，6支安合旅的任務重心改為準備潛在的大規模戰爭，各旅被分配至不同地區的司令部，訓練當地夥伴國部隊。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》軍醫局長蔡建松下月退伍 無緣突破軍醫中將62歲年限天花板

尼米茲號剛退役...美航艦「林肯號」殺進南海 艦載機隊戰力全開

顧立雄：步槍子彈採購價比軍備局自製便宜 205廠預計9月全線量產

專抓極音速飛彈！SpaceX獲240億大單 發射美軍神秘「射控」衛星

