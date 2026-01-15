美陸軍M1E3概念車亮相 探索未來作戰概念

記者丘學陞／綜合報導

被視為美國陸軍未來裝甲部隊核心的M1E3概念車，14日在底特律車展上首度完整亮相，其引入遙控武器站、自動化裝備等多項技術，將用於評估系統整合與戰力效能，可望帶動戰甲車設計與地面作戰概念革新。

軍聞網站「國防連線」（Defence Connect）報導指出，這是繼美國陸軍自上月中旬接收首輛M1E3後，其首次公開對外展示；已知現有砲塔是以舊式M1A1戰車配備版本、改裝為無人砲塔；同時整合數位化開放式車載系統等先進主戰車設計概念，此外也改良動力系統，提升機動性與續航力、同時降低後勤需求。

此次最受矚目的重點，聚焦於換裝無人砲塔帶來的整體作戰概念革新，其雖仍沿用既有120公釐口徑主砲、但改採自動裝填系統、取消裝填手節約人力，同時也將駕駛、車長與砲手座位整合至車體內部，藉以提高防護性能、降低安全風險。而車頂則配備新式遙控武器站、並試驗性的搭配機槍、40公厘榴彈機槍、「標槍」反裝甲飛彈等武器，可望兼用於反無人機與反裝甲任務，應對新興戰場威脅；而動力系統則改採商規柴油發動機為主的混合系統，全車也安裝多組先進感測器，可望大幅提升戰場覺知能量。

報導指出，目前亮相的M1E3仍屬概念車階段，其砲塔仍處於研發階段、而遙控武器站搭配「標槍」的配置則僅是暫時性改裝，用於測試相關技術指標裝備；後續M1E3安裝完成新砲塔研發整合後，屆時外型將有明顯差異，並可望納入加裝主動防禦系統（APS）等裝備，用於執行各項進階測試，為未來新一代改良版量產計畫提供驗證性能指標。

美軍首度公開M1E3概念車實車，讓外界一窺未來主戰車可能性能。（達志影像／美聯社資料照片）

M1E3概念車改裝現有M1A1砲塔用於測試。（取自The Chieftain「X」）

M1E3重新安排車組座位，提升防護效能。（取自The Chieftain「X」）

M1E3將換裝商規柴油發動機與新型變速箱，進而降低後勤成本。（取自The Chieftain「X」）