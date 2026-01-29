美雙航母夾擊伊朗？ 川普下通牒：時間不多了

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國是否真的要對伊朗開戰，目前仍是高度緊張的局勢，但尚未達到正式開戰的程度。最近美國總統川普再度將警告對準伊朗，稱「時間不多了」，並調動軍力施壓。

美軍林肯號航母打擊群已部署中東，戰機起飛演練、配備巡弋飛彈的驅逐艦到位，林肯號甲板上，還捕捉到F-35C閃電戰機與超級大黃蜂整齊排列，展現強大軍事威懾。

美國總統川普：「現在又有另一支精銳的艦隊，正強大的朝伊朗方向航行，所以我們就拭目以待吧，我希望他們能達成協議。」

同時，美軍另一艘布希號航母，目前在大西洋航行，雖然表定目標是歐洲，但外界推測，不排除進入地中海，經由蘇伊士運河進入中東支援，形成雙航母對伊朗施壓態勢。

此外，美軍增加空中偵察與搜救機活動，大量空中加油機抵達卡達烏代德基地，這些動態被專家解讀為軍事緊張信號。美國國務卿盧比歐則指出，伊朗面臨的核心問題是經濟正在崩潰。

伊朗方面並不示弱，宣布在荷姆茲海峽附近進行實彈軍演，並警告若美國發動任何軍事攻擊，將視為全面開戰。伊朗國會議長卡利巴夫表示：「伊朗民族在歷史中已經證明，我們絕對不會對外國人的介入而屈服。」

外界分析認為，川普雖口頭施壓與調兵，但伊朗也加強防衛，雙方目前仍停留在軍事威懾與心理戰階段，真正開戰仍有高度不確定性。然而，雙方緊張互動已使中東局勢進一步升溫，任何誤判都可能引發衝突。

