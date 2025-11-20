美零售商禁玩家帶「1物」量寶可夢卡包 祭重罰：永不得入店

國際中心／徐詩詠報導

風靡全球的《寶可夢》預計在明年迎來 30 週年。除了動畫、遊戲深受玩家喜愛外，集換式卡牌銷售量更突破 750 億張。然而，美國近日有零售業者祭出嚴厲規範：若玩家攜帶「電子磅秤」進店挑選卡包，將面臨永久禁止入店的處分，引發熱議。

寶可夢卡牌全球銷售破750億張。（圖／美聯社提供）《寶可夢》卡牌因收藏價值高，在拍賣網站上也能看到許多價格不菲的珍藏卡牌，若再經專業鑑定，獲利甚至可能翻數百倍。因此，拆卡包成了玩家的樂趣之一，但也吸引黃牛利用儀器提高取得稀有卡的機率，藉此牟利。這些手法包括 秤重、掃描、光線檢測等方式，提前判斷卡包是否包含「閃卡」或「高價稀有卡」，導致誠實購買的玩家與孩童幾乎無緣抽到貴重卡牌，也大幅破壞公平性。

不少玩家誠實開卡包卻無法獲得稀有卡，主因在於有黃牛利用工具協助，提早挑中帶有珍藏卡的卡包。（圖／美聯社提供）

近日便有黃牛帶著電子秤到店內試圖挑出含稀有卡的卡包，引發網路譁然。對此，知名美國零售商 GameStop 的官方帳號公開表態：「如果你帶電子秤進來秤寶可夢卡包，我們會永久禁止你入店，這是為你好。」顯示業者對黃牛行為零容忍，並視其為破壞市場秩序的行為。外界推測，若業者未來嚴格執行此政策，有望成為打擊《寶可夢》卡牌炒作亂象的重要一步。













