美零售業者預期貨櫃進口量低迷 續呈年減走勢

根據英國航運相關網站引述，美國全國零售聯合會（NRF）近日發布，今（二○二六）年首份進口展望指出，零售商正重新評估新一年的市場環境，預期美國貨櫃進口量將持續呈現年減走勢，至少延續至明年春季。

NRF指出，儘管因亞洲農曆新年假期時點調整，本月進口量可能出現短暫回升，但整體而言，二○二六年前五個月的進口量，仍將較去年同期減少約五％。

NRF供應鏈與關務政策副總裁葛德（Jonathan Gold）認為，農曆年前工廠停工前，進口量可能出現一波小幅增加，但隨後將進入每年例行的節後淡季。零售商普遍期待在關稅與貿易政策方面，能有更穩定且明確環境，以利供應鏈順暢運作，並滿足消費需求。

NRF指出，長期存在關稅與貿易政策不確定性，已成為業界主要隱憂。許多零售商於二○二五年提前拉貨，以因應可能上調關稅，加上庫存水位偏高及經濟前景疑慮升溫，進一步抑制進口動能。

據《全球港口追蹤報告》，二○二五年全年美國貨櫃進口量預估約為二千五百四十萬TEU，年減約零點四％，與Descartes Systems Group預測的年減零點二％相近，顯示關稅政策、貿易環境及經濟降溫預期，持續影響進口表現。

NRF預測，今年一月將出現六個月來首次月增，進口量約為二百一十一萬TEU，高於去年十二月的約一百九十九萬TEU，但仍低於二○二五年一月的二百二十二萬TEU。之後數月，進口量可能出現約五％至十二點四％的年減少幅度，預計最快要到五月，進口量才有機會回到年增加的水準，達約二百零七萬TEU，年增約六點二％。

分析師指出，進口趨緩的正面影響之一，是美國貿易逆差縮小。據二○二五年十月數據顯示，美國貿易逆差降至二千九百四十億美元，為二○○九年以來低點。不過，進口減少對港口及相關產業衝擊仍在持續，市場短期內仍面臨不小挑戰。