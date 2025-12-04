美雷根國防調查 6成民眾挺協防台灣

美國「雷根總統基金會暨研究所」4日公布民意調查顯示，若大陸侵犯台灣，高達60％的美國民眾支持派美軍協防台灣，創下歷史新高；更有79％的人強烈支持正式承認台灣為獨立國家。與此同時，《路透》獨家報導，大陸在東亞海域集結百艘以上軍艦，這是北京當局迄今為止最大規模的海上武力展示。

《雷根國防調查》是針對2507名成年人進行的民調。結果顯示美國公眾對保衛台灣的支持不僅強勁，且具有跨黨派基礎。其中，若大陸侵台，支持美國出兵保衛台灣的比例從去年48％攀升至60％；更有超過77％的受訪者認為美軍保衛台灣免受大陸侵略「至關重要」。

至於美國民眾支持協防台灣的首要原因，對戰略夥伴的承諾占了23％，其次是捍衛民主與主權也有16％。值得注意的是，受訪者對支持正式承認台灣為獨立國家的比例達到79％，相較去年上升6個百分點；支持向台灣提供更多軍備也從去年56％上升至71％；贊成對中國實施經濟制裁的比例更高達74％。

另據《路透》引述多名消息人士與報告指出，大陸3日在東亞海域大規模部署解放軍與海警艦艇，集結的數量一度超過100艘，範圍從黃海南部、東海一路延伸至南海水域，並進入太平洋，截至4日上午，該地區仍有超過90艘大陸船隻活動。

國安局長蔡明彥3日也證實，中共目前正處於年度演習的活躍季節，截至同日上午，中共在西太平洋有4個海軍編隊正在活動，軍方正密切監控。

有官員表示，這次「史無前例」的部署已遠超過大陸國防需求，旨在測試區域內各國的反應。據消息人士透露，部分大陸艦艇與戰機進行對外國船隻的模擬攻擊，並演練阻止外部勢力增援的區域拒止行動。