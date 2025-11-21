美電信巨頭裁員１．３萬人 輝達財報救不了美股翻黑
雖然AI晶片巨頭輝達公佈漂亮財報，但是美股20日開紅後翻轉收黑，台股今(21)天也受牽連，開盤大跌。美國市場除了AI疑慮未消除，還有失業率攀4年新高，電信巨頭也宣佈大裁員。
美國勞工統計局公布遲到7週的就業數據顯示，9月新增11.9萬個工作職位，出乎意料地反彈，但失業率卻上升到4.4%，創下近4年來新高。Bankrate資深經濟分析師Mark Hamrick表示，目前就業市場並不強勁，已經出現壓力跡象。由於新增職缺超出預期，聯準會12月降息的機率變得渺茫。資產管理公司投資長Mark Gibbens認為，聯準會應該更專注於與勞動相關的任務面向，建議應該降息0.25個百分點。
美國電信巨頭威訊通訊宣布進行該公司史上最大規模的裁員行動，裁減1.3萬名員工。公司還計畫將179家直營店轉成加盟店，並關閉一家門市，藉此降低營運成本。這些舉措反映了企業面對經濟壓力時採取的成本控制措施。
美股市場20日表現令投資人失望，CNN主播Richard Quest形容當天股市走勢「真是怪異」。雖然在輝達財報帶動下開局良好，但隨後四大指數全面收黑，道瓊指數下跌386點，科技股為主的那斯達克指數跌幅更是超過2%。CNN科技記者Clare Duffy指出，投資人擔憂的根本問題在於輝達的眾多客戶，尤其是像OpenAI這樣尚未盈利的公司，能否維持如此龐大的支出計劃。
受美股下跌影響，台股21日同步走弱，開盤急跌超過800點，台積電股價更是失守1400元關卡。輝達雖然公布亮眼財報，但顯然無法挽救整體市場情緒。
