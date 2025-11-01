美電力基建指創史高！電力就是新石油 它變新寵漲聲響起
財經中心／余國棟報導
美科技巨頭們喊出電力不夠用，AI再掀搶電大戰，推升美國電力基建指數屢創新高，根據彭博統計，截至10/29止，NYSE FactSet美國電力基建息收指數(NYSE FactSet U.S. Electricity Infrastructure Quality Income Index漲至275.82點再創歷史新高，帶旺追蹤該指數的新光美國電力基建(009805)ETF市場買氣衝，AI時代來臨，電力不單單是公用事業，電力就是新石油，是打造AI基建的關鍵策略性資產，大廠之間搶電大戰火熱開打，全球主要國家新一波電力基建勢在必行，引爆新一輪商機爆發。
新光美國電力基建(009805)ETF投資團隊表示，美國AI股當紅、電網股同步受惠AI時代美國大型用電需求快速上升，成長速度持續超過新電力建設進度，同時，科技公司與投資人正加速尋找「電力自治」方案，以避免電價上漲與電網擁堵外溢至終端用戶，顯示未來數年美國電網產業升級商機明確，不論在發電端、儲能、輸電與配電等環節，未來成長潛力值得期待；更值得注意的是，川普政府2025年全力「去監管」化—加快資料中心接入電網的審批流程，把過去期間得耗時逾年的流程縮短至60天內完成，堪稱「地震級」的美國能源改革上路，大開電力能源新政策利多，帶動美國電網基建股成長潛力明確，將伴隨AI股全面提速。
另外，美股進入川普時代，在AI應用需求大幅擴張下，美國電力產業不僅受惠轉型和升級需求，還有機會探索新興核能領域，美國政府日前宣布，美國將與持有西屋電氣的資管公司、加國鈾商達成協議，將斥資逾800億美元，向西屋電氣採購核子反應爐，以振興美國核能產業，類似先前為支持礦業、鋼鐵及半導體產業，入股英特爾和美國鋼鐵公司的策略，使得美國電力基建類股中，核能電廠、大型設施與小型模組化反應爐(SMR)未來有望成為電力投資當紅炸子雞，帶動電力基建類股成為未來美股最具政策面、產業面、技術面兼備的強韌型產業投資主題。
美聯準會最新通過降息決議，將聯邦基金利率調降至3.75%至4.00%，並宣布自12月1日起停止縮表，顯示現階段美國經濟活動以溫和速度擴張，降息釋出市場流動性，帶動資金潮持續流向股市等風險性資產，由於當前美國經濟、企業韌性比預期更強，美股多頭行情第四季有望持續，具成長潛力的美股產業型ETF，包括AI科技、電網基建、航太衛星、數位支付等主題投資，有望持續受惠降息資金動能，帶動股價持續成長。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股盤前／美科技股財報亮眼！台指卻逆風下跌165點 短線回檔壓力升溫
盤後籌碼／大盤紅翻黑跌54點！外資狂倒284億 這檔大牛竟被買到漲停
Win10退場帶旺PC換機潮！法人點名這2檔組合 兼顧收益與防禦力
9月外銷訂單創史高！台股創高不歇 這檔擁供應鏈續點火
其他人也在看
中美元首會晤結束：特朗普稱「明年訪華」未提台灣，稀土、關稅、大豆等主要成果
這是特朗普第二任期以來與習近平首次面對面會晤。特朗普在會後表示，將在明年四月訪華，並指會談中「完全未提」台灣。另外在稀土、大豆、關稅等方面的成果有哪些？BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
「龍之子」徐若熙爭奪戰！ 傳軟銀砸10億日圓搶人｜#鏡新聞
關注味全龍隊「龍之子」徐若熙的消息，在提出海外自由球員申請後，國外各個球隊，也開始進行爭奪大戰，而根據日本媒體報導，傳出剛奪下日職冠軍的福岡軟銀鷹隊，準備了3年10億日圓，約新台幣2億元的大合約，希望可以網羅徐若熙加盟。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
廣達加碼逾17億元！租加州廠房10年7個月
廣達電腦（2382）持續加碼美國製造業務，今（1）日突發重大訊息，宣布將斥資逾17億元新台幣租用位於美國加州紐華克（Newark, California）的B18廠房，租期長達127個月。該廠房占地225,861平方英尺，月平均租金為46萬美元，總交易金額約4002萬4千美元，折合新台幣約12億1854萬3千元，而合約總金額則高達約5840萬1千美元，折合新台幣約17億7802萬6千元。中天新聞網 ・ 13 小時前
美股連6月漲！AI熱潮撐盤 年終行情現隱憂
[NOWnews今日新聞]受到科技巨擘亞馬遜（Amazon）財報及股價激勵提振，美股週五（10月31日）止跌回穩。美國股市的強勁反彈在進入企業財報密集公布的一週之際持續展開，但投資人對人工智慧（AI）...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
川普投顧發錢了！股債雙引擎啟動 掩護性買權讓你把美股當提款機
隨著全球市場逐步擺脫高利率帶來的壓力，美國再度成為投資焦點。柏瑞投信表示，聯準會啟動降息循環後，資金成本下降可望為股債市場注入活水，加上年底消費旺季將至，零售與科技業營收表現可期，使美國市場展現同時具備「成長」與「防禦」的雙重優勢。柏瑞美利堅多重資產收益基金（本基金尚未成立）經理人江仲弘指出，透過多重資產策略，有望同步掌握AI驅動的成長潛力與穩健收益機會。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
憂美國經濟成長無力 高盛CEO：恐面臨債務清算
彭博社報導，投資銀行「高盛」的執行長「蘇德巍」（David Solomon）表示，如果美國經濟增長遲遲不能改善，當前不斷上升的債務水準，可能會讓美國經濟面臨「清算」。 蘇德巍強調，美國要擺脫債務中廣新聞網 ・ 1 天前
直飲台洗小孩屁股！家長在上海迪士尼秀下限 瞎辯：不知喝水用
中國一名丁姓女子日前在上海迪士尼樂園遊玩時，撞見一幕令人咋舌的景象，一對夫妻竟把園區內供人解渴的直飲台當「育兒神器」，直接抱起孩子，按壓直飲水龍頭流水沖洗小孩的屁股，丁女當場趨前制止，沒想到對方的回應更讓人傻眼，聲稱「不曉得這是喝水用的」，隨後火速閃人，留下錯愕的丁女。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
《政治》食安大將 蔡淑貞任食藥署副署長
【時報-台北電】食藥署前副署長林金富9月中調職後，負責食品業務的副署長從缺已久，期間接連爆發黑心豬腸、非洲豬瘟危機，如今終於有了接班人選。衛福部長石崇良1日透露，將由現任主任祕書、前食品組組長蔡淑貞接棒；另因應2030年癌症死亡降低3分之1的目標，國健署副署長則由前癌症防治組組長林莉茹接手。 新任食藥署副署長蔡淑貞曾任食品組組長，經歷多起食安風暴，包括塑化劑事件、假米粉事件、大統油品造假事件等，在油品造假事件中，她曾因連日的壓力而淚灑立法院，為同仁抱不平。 「食安是不可承受之重，攸關2300萬民眾每天的生活」。石崇良認為，需要有食品背景的專業人士來協助署長，才決定由蔡淑貞擔任，這兩天就會正式發布。 至於國健署副署長人選也已出爐。石崇良說，考量「健康台灣」2030年的目標是降低3分之1癌症死亡，由癌症防治組組長林莉茹升任副署長。目前不只肺癌、乳癌、腸癌面臨挑戰，攝護腺癌盛行率也正在增加、死亡率更飆升到前5名，未來國健署的業務中，將特別側重癌症防治。 疾管署方面，署長羅一鈞10月28日已公布新副署長人選，由首位非醫師背景的高屏管制中心主任林明誠出任。林明誠為台北醫學院公衛碩士，被羅一鈞形容時報資訊 ・ 57 分鐘前
AI用電無上限！不讓華城獨美 重電四雄有三雄齊亮燈
AI用電無上限，在題材熱燒下，重電四雄含士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）及華城（1519）飆風再起，四雄中有三雄盤中順利亮燈，讓沉寂已久的電機機械類股再成台股視覺焦點，類股指數罕見飆逾3％。中時財經即時 ・ 1 天前
政府停擺 逾75萬公務員逾1個月沒收入 有人變賣家當、網上籌款
聯邦政府關閉進入第二個月，超過75萬聯邦公務員已一個月沒有收入，只能靠信用卡支付帳單，或去救濟站領取食物，然後盤算在沒有...世界日報World Journal ・ 55 分鐘前
WTA年終賽》首戰逆轉勝 謝淑薇：下次別說前次奪冠年份
WTA年終總決賽在利雅德開打，名列女雙第6種子的台灣好手謝淑薇與Jelena Ostapenko分組賽首戰就旗開得勝，以1比6、7比5、10比5逆轉擊敗Veronika Kudermetova與Elise Mertens組合。TSNA ・ 2 小時前
黃仁勳：陸發展AI仍需美國晶片 兩國合作符合最大利益
輝達執行長黃仁勳10月31日在南韓接受訪問時，對外界指輝達向中國大陸銷售先進半導體可能引發國安疑慮的說法表示不認同。他強...聯合新聞網 ・ 4 小時前
砸2400億買66架F-16V「0交機」！專家曝美國軍工危機
台灣2019年以約2472億元向美國採購66架F-16V戰機，原定於2027年完成交機，但至今尚未交付任何一架。專家指出，這一延遲不僅是單一軍購案的問題，而是美國軍工體系結構性危機的警訊。中天新聞網 ・ 1 小時前
陸打擊芬太尼 川普：可再降10％關稅
美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在韓國釜山金海機場舉行峰會。會後，美國針對中國芬太尼問題加徵的關稅由20％降至10％。川普1日表示，如果中國成功打擊芬太尼出口，將取消另外10％的關稅。中時新聞網 ・ 6 小時前
APEC峰會閉幕！高市會晤習關切台海5／萬聖節發糖！川普：若中國遏止芬太尼見效 再減10%關稅
美國總統川普持續對媒體大讚「川習會」，並再度向中方示好。川普表示，剩下的10%「芬太尼關稅」也可能取消，但前提是必須看到中國處理芬太尼問題的成效。另外，延續美中回溫訊號，白宮釋出一系列川習會照片，習近平罕見大笑的畫面引發討論。鏡新聞 ・ 15 小時前
烏克蘭安全局長：2025年迄今襲俄國石油設施逾百次
（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭安全局（SBU）局長馬柳克（Vasyl Malyuk）指出，從2025年初迄今，烏國已經對俄羅斯石油設施發動近160次攻擊，逐漸削弱莫斯科當局用於軍事侵略的能源收入。中央社 ・ 11 小時前
名醫開酸「政府派詩人管肥料、派律師管國防、哲學系談美關稅」
台肥在10月31日公告董事代表人事異動，由作家兼農運出身的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮。對此，胸腔科醫師蘇一峰對此人事異動直接開酸，「政府派詩人去管肥料、派律師去管國防、哲學系去談美國關稅」。中天新聞網 ・ 2 小時前
那指7年首見連7月上漲 美股邁入平均表現最佳的11月
亞馬遜等科技巨人財報亮眼，加上人工智慧（AI）交易熱絡，帶動美國股市那斯達克綜合指數連續七個月上漲，寫下2018年以來最...聯合新聞網 ・ 4 小時前
美科技巨頭帶旺股 鴻海、廣達等持續受惠AI軍備競賽
美股科技五巨頭蘋果、亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet以及臉書母公司Meta上周公布財報，不但優於預期，四...聯合新聞網 ・ 4 小時前
聯準會12月降息很難？內部分歧擴大、降息條件逐漸收緊
儘管市場仍普遍看好 12 月降息，但聯準會（Fed）內部的新表態顯示，降息條件正逐漸收緊。鉅亨網 ・ 12 小時前