美電力基建指創史高！電力就是新石油 它變新寵漲聲響起

財經中心／余國棟報導

AI再掀搶電大戰，推升美國電力基建指數屢創新高，電網股同步受惠AI時代美國大型用電需求快速上升，成長速度持續超過新電力建設進度。（示意圖／PIXABAY）

美科技巨頭們喊出電力不夠用，AI再掀搶電大戰，推升美國電力基建指數屢創新高，根據彭博統計，截至10/29止，NYSE FactSet美國電力基建息收指數(NYSE FactSet U.S. Electricity Infrastructure Quality Income Index漲至275.82點再創歷史新高，帶旺追蹤該指數的新光美國電力基建(009805)ETF市場買氣衝，AI時代來臨，電力不單單是公用事業，電力就是新石油，是打造AI基建的關鍵策略性資產，大廠之間搶電大戰火熱開打，全球主要國家新一波電力基建勢在必行，引爆新一輪商機爆發。

廣告 廣告

新光美國電力基建(009805)ETF投資團隊表示，美國AI股當紅、電網股同步受惠AI時代美國大型用電需求快速上升，成長速度持續超過新電力建設進度，同時，科技公司與投資人正加速尋找「電力自治」方案，以避免電價上漲與電網擁堵外溢至終端用戶，顯示未來數年美國電網產業升級商機明確，不論在發電端、儲能、輸電與配電等環節，未來成長潛力值得期待；更值得注意的是，川普政府2025年全力「去監管」化—加快資料中心接入電網的審批流程，把過去期間得耗時逾年的流程縮短至60天內完成，堪稱「地震級」的美國能源改革上路，大開電力能源新政策利多，帶動美國電網基建股成長潛力明確，將伴隨AI股全面提速。

另外，美股進入川普時代，在AI應用需求大幅擴張下，美國電力產業不僅受惠轉型和升級需求，還有機會探索新興核能領域，美國政府日前宣布，美國將與持有西屋電氣的資管公司、加國鈾商達成協議，將斥資逾800億美元，向西屋電氣採購核子反應爐，以振興美國核能產業，類似先前為支持礦業、鋼鐵及半導體產業，入股英特爾和美國鋼鐵公司的策略，使得美國電力基建類股中，核能電廠、大型設施與小型模組化反應爐(SMR)未來有望成為電力投資當紅炸子雞，帶動電力基建類股成為未來美股最具政策面、產業面、技術面兼備的強韌型產業投資主題。

美聯準會最新通過降息決議，將聯邦基金利率調降至3.75%至4.00%，並宣布自12月1日起停止縮表，顯示現階段美國經濟活動以溫和速度擴張，降息釋出市場流動性，帶動資金潮持續流向股市等風險性資產，由於當前美國經濟、企業韌性比預期更強，美股多頭行情第四季有望持續，具成長潛力的美股產業型ETF，包括AI科技、電網基建、航太衛星、數位支付等主題投資，有望持續受惠降息資金動能，帶動股價持續成長。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／美科技股財報亮眼！台指卻逆風下跌165點 短線回檔壓力升溫

盤後籌碼／大盤紅翻黑跌54點！外資狂倒284億 這檔大牛竟被買到漲停

Win10退場帶旺PC換機潮！法人點名這2檔組合 兼顧收益與防禦力

9月外銷訂單創史高！台股創高不歇 這檔擁供應鏈續點火

