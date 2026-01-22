美霸凌盟友 外媒示警北約危機未解

美國總統川普或許正在放棄以武力獲取格陵蘭，但他對該島的推進方式已經改變傳統的外交政策制定方式，天空新聞網指出，無論最終格陵蘭是否達成協議，川普公開羞辱和霸凌傳統盟友的行為都應該作為警鐘，北約的危機尚未結束，他們只是獲得一些額外時間。

政治新聞網Politico的專欄指出，許多外交政策專家不久前還在質疑，二戰後建立的「基於規則的國際秩序」是否已經消亡。隨著川普在格陵蘭問題上的舉動，越來越多人宣稱它已經名存實亡，加拿大總理卡尼本周在世界經濟論壇上也表達了類似觀點。

專欄提到，格陵蘭危機創造了一種新的現實，它比以往任何時候都更清楚地表明，即使是盟友也無法免受川普陰謀詭計的影響。一位歐洲外交官表示，這在歐盟內部引發某種恐慌，這不僅是想像力拓展的問題，而是要意識到時代不同了，規則和法律等傳統行事方式未必適用，現在一切都可以談判。

川普的外交政策通常都有一定的邏輯，然而他堅持控制格陵蘭的做法，損害美國在盟友心目中的聲譽。批評人士認為，美國本來不該為此付出這樣的代價。對於提供建議、教導學生、制定政策的人來說，川普的舉動凸顯外交政策預測變得多麼困難。

根據天空新聞網（sky news），美國對格陵蘭的態度雖有所收斂，但川普為了自身利益，輕易地公開羞辱和欺凌盟友，無疑是對英國、歐洲盟友和加拿大最響亮的警鐘，提醒這些國家應該重建自己的防禦體系，而不是過度依賴美國。

儘管北約祕書長呂特沒有法律權力就格陵蘭的命運進行談判，但似乎促成美國在陵蘭問題上的某種妥協。但毫無疑問的是，美歐之間的裂痕已對北約的凝聚力造成損害，促使許多歐洲國家在反駁川普的要求時，使用越來越強硬的措辭。強硬言論是一回事，但英國和歐洲國家要確保國家利益在未來得到保護，就必須停止空談重建軍事能力，開始採取行動。

呂特的奉承式外交充其量只能為這些國家爭取更多時間，以便「挺身而出」、捍衛自身安全。