美非農就業優於預期 川普再喊降息？
【緯來新聞網】美國勞工部公布 1 月份非農就業報告，數據表現顯著優於預期。上月新增就業人數達 13 萬人，遠高於市場預估的 5.5 萬人，失業率則小幅降至 4.3％。薪資成長與生產力指標亦同步上揚，平均時薪年增 3.7％，工時則微增至 34.3 小時。美國總統川普對此數據表示肯定，認為這象徵美國進入「黃金時代」，並藉此呼籲應降低債券付息成本，以達成預算平衡並節省利息支出 。
（圖／翻攝自美國白宮官網）
不過，根據最新的基準修正顯示，2024 年 4 月至 2025 年 3 月期間的非農就業成長較原先公布大幅下修約 89.8 萬人，11 月與 12 月數據亦同步下修，顯示過去一年就業表現可能被高估；而 1 月的就業增幅主要集中在醫療相關領域與營建業，其餘產業表現相對平淡，顯示整體成長動能仍偏向少數產業支撐。摩根士丹利經濟學家 Michael Gapen 指出，扣除短期因素後，私人部門就業的基礎增速可能僅約每月 5 萬人。
強勁的就業表現也直接影響市場對聯準會利率政策的預期。隨著失業率下滑、就業人數超出預期，投資人普遍認為聯準會將採取更為審慎的立場，短期內維持利率不變的可能性明顯升高。
美元指數走低 新台幣、日圓強升
台股金蛇年封關強漲逾500點，外資熱錢回流擴大買超，新台幣匯率同步爆量強升，收盤順勢重回31.4元價位，且交易量再衝破30億美元巨量。
美眾院通過保護台灣法案 中國膽敢武力犯台 將被逐出國際金融體系 嚐到金融性死亡滋味｜鏡轉全球｜#鏡新聞
歐美市場銷量縮水 「荷蘭啤酒大廠」宣告兩年內裁員至多6000人
全球第二大釀酒商海尼根（Heineken NV）11 日正式宣布，為了對抗酒精飲料需求持續低迷，計畫在「未來兩年內」裁減5000至6000名員工。這項決定，是該公司「EverGreen 2030」新轉型計畫的核心環節，主要在降低固定成本，因應全球消費者習慣的結構性轉變。《彭博》引述海尼根的聲明指出，2025年該品牌在全球總銷量下滑1.2%。這家旗下擁有Tec......
【專欄】當人文、科技遇上政治就變質，淪為武器與鬥爭工具！
文/陳家聲(台大商研所兼任教授) 美國總統川普於2025年末，以行政令簽署一項代號為『創世紀』計...
美國1月就業成長超乎預期 失業率微幅下降
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）今天公布的官方數據顯示，美國1月就業成長超乎預期，失業率也小幅下降。外界對於總統川普（Donald Trump）經濟政策下勞動市場脆弱性的疑慮目前並未成真。
川普稱讚1月非農就業強勁 再度呼籲大幅降息
美國總統川普周三（11 日）稱讚最新公布的 1 月非農就業數據，並重申他的看法，即美國的利率應當大幅降低。
沒人想喝酒？海尼根全球大裁員
[NOWnews今日新聞]荷蘭啤酒釀造商海尼根（Heineken）11日宣布，將從全球裁撤6000員工，約佔全球87,000名員工的7%，因需求疲軟等因素，導致獲利慘淡，被迫下修獲利成長預期。根據路透...
美元走貶、投資人靜候美國就業數據 亞股走揚
（中央社香港11日綜合外電報導）美元走貶，投資人在關鍵就業數據公布前對疲弱的美國消費數據進行評估，亞洲股市今天上漲。美國消費數據疲弱，升高市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）可能進一步降息的預期。
美就業數據壓抑降息預期 亞股收盤互有漲跌
（中央社香港2026年2月12日綜合外電報導）美國最新公布的強勁就業數據緩解外界對美國經濟的擔憂，也削弱市場對聯邦準備理事會（Fed）降息的預期，亞洲股市今天收盤互有漲跌。法因社報導，華爾街股市昨天多收低，過去2年率市場迭創新高的科技股再次走弱。亞股方面，東京、香港和馬尼拉股市收黑，上海、首爾、雪梨和威靈頓股市收紅；台北股市昨天封關。隨著投資人看好亞洲人工智慧（AI）題材，韓國半導體業者三星電子和SK海力士股價飆漲，帶動首爾股市今年來表現不俗，韓國指標性股價指數KOSPI今天收盤大漲3.13%。美國勞工部公布，1月新增13萬個工作機會，遠高於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）及「華爾街日報」（The Wall Street Journal）調查預估的5萬5000個。同月失業率從去年12月的4.4%微降至4.3%。外界對美國總統川普（Donald Trump）經濟政策下勞動市場走疲的疑慮暫未成真。City Index資深市場分析師辛柯塔（Fiona Cincotta）指出，這些數據緩解投資人對美國就業市場健康狀況的疑慮，「數據公布後，市場已將聯準會下次降息時點預期由原本
美國1月非農就業新增13萬人 高於市場預期
美國勞工部11日公布數據顯示，1月非農就業人口新增13萬人，遠高於去年12月的增加4.8萬人與市場預期的7萬人。
外資T＋1匯入、出口商拋匯 新台幣封關前一度攻上31.3元
台股封關後，新台幣匯率升貶回歸反應市場消息面。美國就業數據亮眼，市場對聯準會降息預期降溫，美元走勢震盪，主要亞幣齊揚，新台幣兌美元匯率持續走揚，且外資採T+1方式，仍在消化前一日封關日外資買超動能，早盤匯價升破31.4元價位，勁揚逾1角，但年關前進口商進場搶買美元，壓抑匯價升幅。
今年首例境外移入麻疹！男嬰越南返台確診
[NOWnews今日新聞]疾管署今（12）日公布國內首例麻疹越南境外移入個案，為北部8個月大本國籍男嬰，疾管署指出，掌握接觸者為同住家人5人、其餘接觸者395人，總計400人預計監測至2月28日一名北...
美國上周初領失業金降至22.7萬人 就業市場暫未轉弱
美國上周初領失業金人數小幅回落，在前一周受嚴重冬季風暴影響大幅攀升後逐步回穩。美國勞工部 (DOL) 周四 (12 日) 公布，截至 2 月 7 日當周，初領失業金人數減少 5000 人至 22.7 萬人，低於前周的 23.2 萬人，但仍略高於市場預
美家庭負債創新高 信用卡債飆破1.28兆美元
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:42:35 李彥瑾 發佈近年美國經濟明顯呈現「K型發展」，在股市屢創高帶動下，高薪階層資產快速累積，低薪族群則受高物價與生活成本攀升衝擊，荷包難以負荷。根據紐約聯準銀行最新公布，截至2025年第四季，美國家庭負債總額已達18.8兆美元，再創歷史新高。 CNBC等外媒報導，紐約聯準銀行10日發表最新報告，截至2025年第四季，美國家庭債務總額成長至18.8兆美元，較前季增加1,910億美元，其中房貸借款占13.17兆美元，顯示房貸仍是美國家庭負債的最大來源。 值得注意的是，美國家庭背負的信用卡債務上升至 1.28兆美元，較2024年同期大增5.5%，反映高物價與關稅壓力擠壓民眾預算，部分家庭為支應日常開銷及節慶消費，藉由刷卡來維持支出，債務自然增加。 此外，第四季整體家庭借款的逾期比率升至4.8%，創2017年以來新高，原因包括關稅政策對就業市場造成外溢衝擊，影響低收入家庭的還款能力，推升家庭部門借款的信用風險。 （圖片來源：iStock） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及
美就業數據優於預期！降息機率下降 美股3大指數震盪收黑
據美國財經媒體《CNBC》報導，美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）公布的1月非農就業報告原定較早發布，但因部分政府關門延宕至2月3日結束後才公布。報告顯示，上月新增就業13萬人。道瓊訪調的經濟學家原預估僅增加5.5萬人。最新數據也較12月大幅成長，12月數字經...
美1月就業成長超出預期 6月降息機率跌破50％
美國聯準會（Fed）11日公布美國2026年1月就業數據，就業成長超乎預期強勁。有分析指出，聯準會在今年6月以前，再次降息的可能性已降低。（葉柏毅報導） 據彭博新聞報導，聯準會在2025年底，因