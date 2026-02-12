美非農就業優於預期 川普再喊降息？

【緯來新聞網】美國勞工部公布 1 月份非農就業報告，數據表現顯著優於預期。上月新增就業人數達 13 萬人，遠高於市場預估的 5.5 萬人，失業率則小幅降至 4.3％。薪資成長與生產力指標亦同步上揚，平均時薪年增 3.7％，工時則微增至 34.3 小時。美國總統川普對此數據表示肯定，認為這象徵美國進入「黃金時代」，並藉此呼籲應降低債券付息成本，以達成預算平衡並節省利息支出 。

（圖／翻攝自美國白宮官網）

廣告 廣告

不過，根據最新的基準修正顯示，2024 年 4 月至 2025 年 3 月期間的非農就業成長較原先公布大幅下修約 89.8 萬人，11 月與 12 月數據亦同步下修，顯示過去一年就業表現可能被高估；而 1 月的就業增幅主要集中在醫療相關領域與營建業，其餘產業表現相對平淡，顯示整體成長動能仍偏向少數產業支撐。摩根士丹利經濟學家 Michael Gapen 指出，扣除短期因素後，私人部門就業的基礎增速可能僅約每月 5 萬人。



強勁的就業表現也直接影響市場對聯準會利率政策的預期。隨著失業率下滑、就業人數超出預期，投資人普遍認為聯準會將採取更為審慎的立場，短期內維持利率不變的可能性明顯升高。

更多緯來新聞網報導

金鐘60／溫妮《正港》唯一入圍演員！這原因不敢跟老闆阿信討獎勵

邰智源50年前嫩照無預警曝光 八字眉配哭臉好萌