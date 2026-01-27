美韓協議變卦成警訊！她霸氣喊「不擔心卡關」揭關鍵

政治中心／周孟漢報導



台美關稅談判，台灣取得對等關稅15％不疊加，不但讓產業保有競爭力，也減輕了廠商對外銷市場的不確定感；反觀南韓，由於國會遲遲未通過美韓貿易協議，讓美國總統川普等不下去，今（27）日宣布將南韓原先關稅由15％調高至25％，讓不少國人憂心台灣是否也會落得此下場。對此，財經網美胡采蘋有感而發，坦言一直沒有擔心立法院卡關，認為川普的關稅政策，意外的讓台灣有了公平貿易的機會，強調「我認為能用錢買到公平貿易，這是再便宜不過的事情」。

抹平美韓自貿陰影！胡采蘋指川普讓台灣能公平競爭





胡采蘋今（27）日透過臉書發文，談起出美韓關稅協議在國會卡關，川普政府宣佈對韓關稅從15％上調到25％一事，坦言「其實這就是我一直沒有擔心立法院卡關的原因」，首先是這次台美關稅協議為台灣爭取到了跟競爭國家一樣的關稅起跑線，過去13年台灣的傳統產業都在美韓自貿協定KORUS的陰影下，背負著不平等關稅在生存，台灣產品賣進美國的關稅比韓國產品多2-9％的關稅。

美韓協議變卦成台灣警訊！財經網美霸氣喊「不擔心立法院卡關」揭背後關鍵

南韓國會遲遲未通過美韓貿易協議。（圖為南韓總統李在明／美聯社提供）





不過，這次的川普關稅，意外的給了一個飽受外交霸凌、不能加入RCEP、CPTPP，也很難跟非邦交國簽訂FTA的台灣，一個公平貿易的機會，胡采蘋認為「這是產業界歡天喜地的大事，工總、商總、環球晶徐秀蘭都有公開表態」其次是這些產業的大本營就在台中、彰化，台灣最大搖擺州，」我隨便查了三個得到最優惠地位的產業，工具機3萬多人，汽車零組件25萬人，鋼鋁銅衍生品的鋼鐵業5萬人，隨便google三個產業就是30-40萬人，乘以一個家庭平均 2.53人，這裡面有多少選票大家自己可以衡量一下」。





台灣苦於國際霸凌！胡采蘋：用錢買到公平貿易超便宜





第三，胡采蘋則表示「川普政府在整個關稅談判的過程都非常pushing，我很難看出各國有什麼能力say no，加拿大總理本來為了格陵蘭問題非常激動，一聽到100％關稅就縮了，這就是現實」，表示自己從小就聽到人家指控美國是帝國主義，但「我看到的美國一直都很寬大，也大致講理，但是這種寬容不被珍惜」。

胡采蘋認為，「川普是真正懂得如何運用美國國家實力，讓世界重新理解美國之強大的政治領袖」。（圖／美聯社提供）





胡采蘋認為，「川普是真正懂得如何運用美國國家實力，讓世界重新理解美國之強大的政治領袖，他敢於撕破臉，讓那些在別人願意講理時卻蹬鼻子上臉的群眾們，見識到美國如果真的耍起帝國主義會是什麼樣，畏威不懷德的結局只能得到強硬」；至於台灣，長期苦於國際霸凌，「一堆附庸國跟著中共欺負台灣，我認為能用錢買到公平貿易，這是再便宜不過的事情。每次都看中共臉色欺負台灣，好意思罵美國什麼帝國主義，你們這些國家難道不是中共帝國主義的附庸嗎」。





胡采蘋開酸反對者！如屈原「被虐才感快樂」





胡采蘋霸氣表示「少在那裡用什麼國際地位來卡我們，用錢買得到平等關稅我覺得再便宜不過」；至於現在反抗得越大聲的人，胡采蘋認為，「他們其實就是儒家受虐體質的傳人，他們被川普虐得死去活來才真正感到非常快樂，就跟屈原已經被楚懷王踢出去還愛懷王愛得死去活來一樣，他們每天抱怨只是在寫自己的離騷，罵川普讓他們覺得自己很高潔，講到實際行動卻是一萬個你先你先，他們也不會反抗的，他們寧可跳汨羅江也還深愛著被川普虐待的滋味」。





