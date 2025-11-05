美韓參聯會主席 首次聯手飛越朝鮮半島

記者施欣妤／綜合報導

《星條旗報》4日報導，美國與南韓軍方參謀首長聯席會議主席，3日分別搭乘兩軍的F-16與KF-16戰機編隊飛行，象徵堅定國防合作關係；這也是美韓參聯會主席首次同時搭乘戰機飛越朝鮮半島上空。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩上將，3日與南韓聯合參謀本部議長（位階同美參聯會主席）陳永承，一同舉行第50次美韓軍事委員會會議（MCM）。兩人在會中重申美韓同盟對維護朝鮮半島和平的重要性，並討論北韓與俄羅斯軍事威脅等議題，也同意維持美韓核情報共享機制，共同嚇阻北韓核威脅。

會後，凱恩與陳永承進行一次罕見的編隊飛行，分別搭乘駐韓美軍F-16與南韓空軍KF-16戰機升空，與2架F-16、KF-16戰機，以及1架南韓空軍E-737預警機，從烏山空軍基地起飛，並飛越美軍最大規模海外基地「韓福瑞營」。由於凱恩與陳永承都是空軍出身，且皆為經驗豐富的F-16戰機飛官，因此促成這趟特別的美韓編隊飛行任務。

同為F-16飛官出身的陳永承與凱恩，共同完成一次特別的飛行任務。（取自南韓聯合參謀本部網站）