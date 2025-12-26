美韓合作造艦 韓華集團費城船廠準備好承建核潛艦

（中央社首爾26日綜合外電報導）隨美韓共同造艦計畫「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）逐步成形，南韓軍工大廠韓華集團（Hanwha Group）表示，集團已準備好在旗下費城造船廠承建美國海軍核子動力潛艦。

本週稍早，美國總統川普（Donald Trump）在發言中提到，韓華集團是協助美國海軍建造新一代巡防艦的夥伴；在華府重振海軍造船業、爭取盟友支持之際，川普確認韓華集團將扮演角色。

韓國前鋒日報(The Korea Herald)報導，作為美國海軍現代化潛艦艦隊的重要一環，海軍目標在2054年前將維吉尼亞級核動力潛艦數量擴增至66艘，目前已完成24艘。要實現這個目標，平均每年需建造約兩艘潛艦。而韓華集團的費城造船廠，已被視為提升美國產能的潛在建造基地。

韓華集團美國分公司高層在22日於賓州費城造船廠（Hanwha Philly Shipyard）向媒體作簡報，介紹MASGA專案進展及造船廠發展規劃，並回顧自集團以1億美元收購費城船廠1年以來的工作成果。

「讓美國造船業再次偉大」是美韓兩國合作計畫，旨在透過南韓政府主導的1500億美元投資基金，以重振美國造船產業；此基金為美韓更廣泛雙邊貿易協議的一環，而韓華集團則扮演核心的產業夥伴角色。

韓華防務美國公司（Hanwha Defense USA）造船事業總裁、前美國海軍中將安德森（Tom Anderson）向媒體表示，集團已經啟動核動力潛艦建造的前期準備，包括擴充人力、提升生產效率、投資設施，以及借鑒南韓造船廠最佳實踐來進行技術轉移。

韓華集團過去從未承造核動力潛艦，這點經常被外界視為一項限制。不過，安德森指出，維吉尼亞級潛艦屬於設計成熟且驗證完善的艦型，有助於新進企業加速追趕與提升能力。

他說：「為了提升美國海軍潛艦建造時程，我們將積極運用韓國造船廠強大的供應鏈資源。」（編譯：紀錦玲）1141226