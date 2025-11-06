美韓啟動「造船同盟」 振興美國也瞄準北韓(影音)

美韓防長會晤 美防長讚南韓提升國防預算

美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)4日在首爾與南韓國防部長安圭伯舉行聯合記者會，他讚揚南韓提高國防預算的計畫，美國希望盟國變得強大，有最好的防禦能力。

美國防長赫格塞斯：「(川普)總統希望盟友能夠保持強大。他希望我們的盟友擁有最先進的能力。而由於韓國一直是模範盟友，他也願意開放這類機會，確保韓國在自我防衛以及與我們並肩作戰時，能擁有最好的防衛能力。」

廣告 廣告

美協助南韓研發核潛艦 強化盟國防禦力

赫格塞斯表示，美國計畫協助南韓發展核子動力潛艦，強化盟國防禦力，是川普對盟友的承諾之一。南韓則表示核子動力潛艦是因應北韓威脅，但南韓不會發展核武。

南韓防長安圭伯：「朝鮮半島無核化是堅定不移的承諾。作為《不擴散核武器條約》(NPT)體系的成員國，大韓民國根本無法擁有核武器。因此，在南韓發展核武器不可能。」

美韓啟動「造船同盟」共同對抗北韓威脅

美韓同意啟動合作計畫，在韓國維修與保養美國軍艦，以發揮韓國世界級的造船技術。除了振興與美國的製造業外，也瞄準北韓。

美國防長赫格塞斯：「有許多威脅存在這世上，我們已做好準備，進行了許多誠懇的交流，重點在於隨著美國向前推進，確保南韓負責朝鮮半島的傳統防禦，共同對抗北韓。」

美韓防長會談不僅讓兩國在區域安全防衛更緊密連結，也深化軍事產業的合作，「造船同盟」啟動，在強化防禦、穩定半島、因應北韓威脅的同時，象徵兩國聯盟再升級。