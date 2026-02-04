美韓外長會晤重申建造核潛艦與對美投資共識 25%關稅仍懸而未決



南韓外交部長趙顯3日在華盛頓國務院大樓與美國國務卿盧比歐展開會談。美國國務院表示，韓美已就「核動力潛艦、造船及對美投資等領域合作達成一致」，但未提到南韓關稅被美方提升至25%等相關事項。

美韓外長華府會談 沒公開提及關稅

綜合朝鮮日報等外媒報導，美國國務院3日表示，「國務卿盧比歐會見趙顯外長，重申韓美同盟持續強大的重要性，並感謝南韓在建立安全、靈活及多元化的關鍵礦產供應鏈中發揮重要領導角色」。

此次會談距離美國總統川普1月26日因南韓國會延遲通過對美投資特別法，威脅將南韓汽車等關稅從15%提高至25%一事，僅經過一週時間。

趙顯此次訪美，是為了出席4日由盧比歐主辦的關鍵礦產外長會議，此為川普政府在中美霸權競爭背景下重點關注的領域，預計有50多國的部長級官員將出席。

重伸韓美同盟基礎 雙方談了些什麼？

國務院表示，韓美雙方「討論了符合川普總統與南韓總統李在明的華盛頓‧慶州峰會精神、以未來導向議題為核心的同盟發展方案。針對民間領域的核能發電、核動力潛艦、造船領域合作，以及擴大對美國核心產業的投資達成緊密合作共識」。趙顯與盧比歐重申了「追求北韓完全非核化」的決心，並強調韓美日三國合作與維護「自由開放的印太地區」的重要性。

南韓外交部4日上午在新聞稿中表示，趙顯「請求國務卿盧比歐在今年內依據具體里程碑，確保在核能、核動力潛艦、造船等核心領域的合作取得實質成果，發揮主導作用。趙長官也說明了我國為了落實韓美關稅協定和在美投資所做的國內努力，並建議外交部門繼續合作，確保貿易部門之間溝通和磋商順暢」。

南韓外交部提到：「趙長官說明，在堅實的韓美同盟基礎上，包括年初的中日兩國元首訪問，我方致力於推進與周邊國家建立並發展友好合作關係的努力。國務卿盧比歐對南韓緩解區域緊張、促進合作的努力表示肯定。」

另一方面，美國內政部長柏根（Doug Burgum）3日在華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主辦的活動上表示，川普政府正在與其他國家創建一個「多國俱樂部」（club of nations），以加強關鍵礦產的供應鏈。參與該俱樂部的國家得以「無關稅」條件進行「交易與交換關鍵礦產」。

柏根說道，已與尋求加入該俱樂部的國家簽署了5項雙邊協議，其中「澳洲、日本和南韓處於領先地位」。

