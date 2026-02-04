美韓外長會談 重申核潛艦合作

記者施欣妤／綜合報導

美國國務卿盧比歐3日在華府會晤來訪的南韓外交部長趙顯，雙方同意加強核動力潛艦、造船等領域合作，南韓也將擴大投資美國關鍵產業。

趙顯赴美交涉關稅未果

美國務院新聞稿指出，盧比歐與趙顯強調美韓同盟的重要性，並感謝南韓在建立安全、具韌性與多元的關鍵礦產供應鏈上，扮演重要角色。2人重申將延續美韓領袖慶州峰會的精神，深化在核動力潛艦、造船與民用核能等領域的合作，另就南韓對美國關鍵產業擴大投資，達成密切合作共識；此外也重申對朝鮮半島無核化的承諾，強調美日韓3方合作對維護印太和平穩定至關重要。

此外，由於南韓國會迄今未通過去年與美敲定的貿易協定，美國總統川普斥責韓方未兌現關稅協議承諾，上週突然宣布對南韓關稅由15%上調至25%；外界認為趙顯此行是緊急赴美協商，但美方新聞稿隻字未提關稅，且南韓貿易代表4日說，美方準備正式公告上調對韓關稅。

規劃後年移交戰時指揮權

另據「韓聯社」4日報導，美韓正加速推動「戰時作戰指揮權」移交作業，預計10月舉行第58屆「美韓年度安全諮商會議」（SCM）前，完成「全作戰能力」（FOC）驗證，並於SCM會議宣布移交時程，力求在2028年川普第二任期結束前完成。

趙顯（左）與盧比歐在美國務院會面，討論核潛艦、造船等領域合作。（達志影像／美聯社）