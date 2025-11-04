美韓安保會議首爾登場 聚焦駐韓美軍、區域安全

造訪了日本、馬來西亞、越南之後，赫格塞斯3日抵達這趟亞洲行程的最後一站南韓。此行的重頭戲，是雙方年度國防最高層級的對話機制，4日登場的韓美安保會議。

雙方討論的焦點，集中在如何具體落實，韓美慶州領袖峰會商討的議題，像是支持韓方建造核動力潛艇。他表示韓國具有世界頂級的造船技術，願同韓方在潛艇乃至水面艦艇、戰鬥艦等多方面加強合作。

赫格塞斯說：「韓國擁有令人驚嘆的造船業，我們期待與他們開展更多合作，包括水面作戰潛艇等領域，因此雙方將有很多合作機會，我認為這對兩國都有利。」

廣告 廣告

李在明政府將核潛艇視為應對北韓、中國和俄羅斯等鄰國威脅的一大利器，力拼要在2030年代完成第一艘國艦。

赫格塞斯還與南韓國防部長安圭伯，就移交戰時作戰指揮權、南韓增加國防預算的計劃，提升駐韓美軍戰略靈活性等事宜交換意見。

會後的雙邊記者會，有記者問到「若台灣海峽發生危機時，是否會派遣駐韓美軍」，赫格塞斯的回答是「會考慮靈活應對，但保護韓國免受擁核北韓的威脅，是當前同盟的目標。」

赫格塞斯表示，「毫無疑問我們會考慮如何有彈性應對地區突發事件，但我們目前的重點是與盟友站在一起，確保北韓的威脅不會對大韓民國構成威脅，並且我們肯定會像以前一樣，繼續擴大核威懾範圍。」

時隔8年，兩國防長3日還一同前往，京畿道坡州市的共同警備區視察，韓國國防部表示，這趟訪問「具象徵與宣示意義」，展現堅定軍事同盟與聯合防衛的決心。而就在赫格塞斯抵達板門店的1個小時前，北韓朝黃海發射了多枚火箭砲。