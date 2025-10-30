在APEC多國領導人的晚宴上，美國總統川普透露，與南韓的貿易協議基本上已經達成。

美國總統川普說：「我們達成協議，基本上敲定一項貿易協議，我們也討論一些與國安等相關的事項，我認為我們在許多非常重要的議題上都達成共識。」

南韓總統首席政策顧問金永範表示，「至於對等關稅的部分，7月30日達成的15％減稅協議將繼續執行，汽車及汽車零件的關稅也將降到15％。」

除了15％對等關稅維持，南韓也指出，在半導體方面的關稅，將不會高於主要競爭對手台灣；此外南韓針對美國的金融投資方案，總額為3500億美元，其中2000億美元為現金投資，另外1500億美元則用於造船合作。

廣告 廣告

川普來到亞洲行的最後一站南韓，隨後從釜山飛往APEC峰會的舉辦地點慶州，南韓總統李在明當場授予川普複製的金冠和南韓最高榮譽「木槿花大勳章」，象徵川普是朝鮮半島的「和平締造者」。

南韓總統李在明說道，「在保護主義跟民族主義抬頭的時代，合作、共存與包容性的增長聽起來或許有些空洞，但矛盾的是亞太經濟合作會議作為團結、聯結的角色，在這樣危機的時刻反而更加耀眼。」

川普訪韓前，就對北韓領導人金正恩發出希望能見面的邀請；不過川普29日回應，雙方因為行程對不上，此次無法見面。

就在川普踏上南韓土地的前一天，北韓28日在西部海域試射艦對地戰略巡航飛彈，並且按照預定軌道，飛行約2小時10分鐘後擊毀靶標。

選在川普赴韓出席APEC峰會前夕 北韓1週內第二度試射飛彈

雖然川金無法會面，但川普表示他把這次的重點，擺在30日上午10時，與中國國家主席習近平的會談上，川普也回應是否會談到台灣議題。

美國總統川普回應，「我甚至不知道我們是否會談到台灣，我不確定，他可能會想問一下，但也沒有什麼好問的，台灣就是台灣。」

至於APEC峰會地點慶州周邊，則啟動史上最嚴密的維安措施，已經設置鐵絲網和路障，將附近道路層層包圍；而且每天將出動1萬9000名警力，軍方也投入3900名兵力，共同執行警戒任務。會場附近也有反川普的民眾，拿著「不歡迎川普」、「不要國王」的標語抗議。

更多公視新聞網報導

美韓峰會達貿易協議 對等關稅維持15%

美韓峰會達貿易協議 對等關稅維持15%

赴APEC點名輝達、台積電 川普：現在是最適合投資美國時刻

