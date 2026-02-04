美韓貿易協定卡關! 韓代表交涉未果：美擬正式宣布上調關稅至25%

美國總統川普。 圖：達志影像 / 路透社(資料照)

[Newtalk新聞] 由於韓國國會遲未通過與美國談定的貿易協定，美國總統川普（Donald Trump）揚言要將對韓關稅從15%調升至25%，韓方緊急赴美磋商似無成果。韓國貿易代表今（4）天坦言，美國政府各部門之間正就透過官報公告上調對韓關稅事宜進行協商，準備正式宣布上調對韓關稅。

韓國去年以承諾向美國戰略產業投資3500億美元，換取調降川普先前對韓國進口商品課徵的關稅，但川普1月26日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但未明說新關稅上路時間。

廣告 廣告

根據韓聯社報導，在川普於社交平台揚言上調對南韓關稅後，南韓產業通商部長金正官、產業通商部通商交涉本部長呂翰九接連緊急赴美協商，不過卻無濟於事。呂翰九今天告訴記者，據他所知，美國政府各部門之間正就透過官報正式公告上調對韓關稅事宜進行協商。

呂翰九今天結束與美方的關稅問題磋商行程後在華府接受韓媒記者團採訪時表示，他與美國貿易副代表會晤時，已重點說明韓方落實對美投資計畫及履行非關稅領域相關協議的立場與意願，但相關進程已有進展。由於美方尚未完全理解兩國體制上的差異，韓方必須持續與美方接觸溝通。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

全文》賴清德：盼立院審台美關稅協議跳脫政黨窠臼、守護談判結果

川普宣布調降印度對等關稅至18%! 彭博：向俄購油25%關稅也移除