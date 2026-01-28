美韓貿易火藥味 川普挺弱美元助攻 法興調升目標6000美元

[Newtalk新聞] 美國總統川普在社交平台上發文抨擊韓國國會遲未通過美韓貿易協定，並決定將韓國汽車、藥品及木材關稅由原來的15%調高至 25%，引發市場對貿易戰升級的擔憂，避險情緒濃厚下金價開盤後，震盪上漲再度挑戰 5100 美元，但整數關卡壓力不輕，金價拉回至5,090美元下方波動。截自今天(28日)下午1點前，黃金交易價來到5238（盎司／美元）。

台銀表示，市場對美國政治不確定性與財政疑慮升溫，美元再度面臨拋售壓力，使金價在回吐後仍不時獲買盤支撐，盤中多次回升逼近 5,100 美元整數關卡；但上方賣壓不輕，金價屢攻未果後，轉為高檔震盪並回落至 5,090 美元下方。由於市場普遍預期本週FOMC會議將維持利率不變，且降息時點可能延後，觀望氛圍升溫抑制追價意願，金價自高檔震盪區間逐步走弱，跌破5,070美元支撐並回測至5,065美元下方整理。

台銀進一步表示，隨著川普受訪時贊同弱勢美元，美元指數聞訊下挫至 95.551，提振金價上行突破5100 美元後加速上行至 5189美元之歷史新高，最後報價5,188.95 美元。

法國興業銀行(Société Générale)將黃金預期價格由5,000美元上調至 6,000美元，並認為還有繼續上漲空間。該報告指出，隨避險基金總持倉量達780億美元之歷史最高水平，及黃金ETF在過去8週流入93公噸，總持有量達3,120公噸，投資需求的增加將繼續推動金價上漲。但該報告也發現，根據英國稅務海關總署的貿易數據及倫敦金銀市場協會（LBMA）12月份金庫數據顯示黃金出口減少，此數據間接證實各國央行對黃金的需求因金價高漲而放緩。

貴金屬供應商賀利氏(Heraeus)報告指出，白銀在過去九個月漲幅遠超黃金，金銀比自105降至49，創2013年以來新低，但在銀價突破100美元 後已超過200日均線54%，為1980年超過70%後最極端行情，同時相對強弱指數(RSI)處於超買區，加上高單價擠壓到工業需求，部分太陽能產業製造商正尋求以銅替代銀，因此分析師警告銀價短線漲勢可能接近尾聲。

資料來源：Kitco News、台銀金市日報

