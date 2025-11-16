美韓「沉默鯊魚」反潛演習 攜手應對區域威脅
記者廖子杰／綜合報導
美國與南韓18日起將在西太平洋展開為期1個月、代號「沉默鯊魚」（Silent Shark）的聯合反潛演習，韓方此次更首度派遣國造「張保皋III級」（KSS-III）柴電潛艦2號艦「安武號」（SS-085），展現兩國攜手應對區域潛在威脅，共同捍衛印太安全穩定的承諾。
南韓「韓聯社」報導，美韓海軍自2007年起，每2年定期舉行的「沉默鯊魚」反潛聯演，18日將在關島及其周邊海空域揭幕，此次演習為期1個月，雙方將透過一系列包含防空、反艦、反潛追蹤、打擊和潛艦對抗等演訓課目，提升作業互通性與海上聯合防衛態勢，並展現美國對印太地區盟邦與夥伴的安全承諾。
今年參演陣容包含美海軍未具名核動力潛艦1艘和P-8A反潛巡邏機，南韓海軍則首次出動由大宇造船海洋公司（DSME）承造、2023年4月中旬成軍服役的「安武號」赴海外參演，以及2架P-3巡邏機搭配執行海空演訓。「安武號」於4日從慶尚南道昌原市的鎮海基地啟程，17日抵達關島。
先前相關報導顯示，「安武號」水下排水量達3700噸，配備「絕氣推進系統」（AIP），最大潛航速度為20節（約時速37公里），續航能力達1.8萬公里；其配備6具彈道飛彈發射管，可發射搭載傳統彈頭的「玄武4-4型」潛射彈道飛彈打擊地面目標，有效提升對北韓的嚇阻能力。
美韓「沉默鯊魚」反潛聯演18日展開，南韓海軍柴電潛艦「安武號」首赴海外參演。（取自南韓海軍臉書）
