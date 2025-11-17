美韓 「沉默鯊魚」反潛聯演 韓「安武號」首參演

記者廖子杰／綜合報導

美國與南韓18日在西太平洋展開為期1個月的「沉默鯊魚」（Silent Shark）聯合反潛演習，南韓首度派遣國造「張保皋Ⅲ級」（KSS-Ⅲ）柴電潛艦2號艦「安武號」（SS-085）參演，展現攜手應對區域潛在威脅，共同捍衛印太安全穩定的承諾。

強化海上聯合防衛 嚇阻北韓

美韓海軍自2007年起，每2年定期舉行「沉默鯊魚」反潛聯演。雙方在關島及其周邊海空域，透過包含防空、反艦、反潛追蹤、打擊和潛艦對抗等一系列演訓課目，提升作業互通性與海上聯合防衛態勢。

今年參演陣容包含1艘美海軍未具名核動力潛艦和P-8A反潛巡邏機，南韓海軍則首次出動由大宇造船海洋公司（DSME）承造、2023年4月中旬服役的「安武號」赴海外參演，另有2架P-3巡邏機搭配執行海空演訓。「安武號」4日從慶尚南道昌原市的鎮海基地啟程，17日抵達關島。

「安武號」水下排水量達3700噸，配備「絕氣推進系統」（AIP），最大潛航速度為20節（約時速37公里），續航能力達1.8萬公里；其配備6具彈道飛彈發射管，可發射搭載傳統彈頭的「玄武4-4型」潛射彈道飛彈打擊地面目標，有效提升對北韓的嚇阻能力。

南韓海軍柴電潛艦「安武號」日前啟程，首赴海外參與美韓「沉默鯊魚」反潛聯演。（取自南韓海軍臉書）

「安武號」全艦組員啟航前，在鎮海基地合影。（取自南韓海軍臉書）