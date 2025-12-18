美預告台美經濟繁榮夥伴對話明年初登場 龔明鑫：不會談關稅

美國國務院次卿海柏格(Jacob Helberg)日前透露台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)預計明年初舉行。經濟部長龔明鑫今天(18日)證實此事，並表示原則上會親自出席，細節仍與美方磋商中。他也強調，對話議題不會觸及台美關稅。

台美經濟繁榮夥伴對話自2020年起舉行首屆會議，至今已召開5屆，為台、美重要的經濟議題溝通平台。日前，主管經濟事務的美國國務院次卿海柏格表示，下屆台美經濟繁榮夥伴對話預計在明年初舉行，且雙方近期才完成第一輪會談。

廣告 廣告

經濟部長龔明鑫18日主持經濟部業務會報，並在會前受訪時證實此事，並坦言原則上會親自出席，目前雙方仍在討論細節，而對話議題則與關稅無關。他說：『(原音)是有在討論沒有錯，EPPD的部分，因為已經5屆了嘛，下一屆的議題、還有時間，現在我們正在跟美國磋商，有比較具體的情況再跟各位說明。不過原則上應該是不會跟鄭副院長那個談判，事實上是分開的，議題是分開的。』

至於台積電今年3月宣布對美加碼投資1,000億美元，總額達1,650億美元。龔明鑫表示，目前台積電尚未將新增對美投資案送經濟部審查。

針對台積電國內擴廠議題，與2奈米產線息息相關的南科楠梓園區案已進入二階環評，外界關注楠梓園區用水量大，將成審查關鍵。不過，龔明鑫強調，台積電過去已承諾在楠梓園區擴廠會百分之百使用再生水，雖然價格較高，但台積電已同意，因此不會排擠到民生或其他工業用水。