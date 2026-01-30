美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低

氣象署提醒民眾，週末要變天，2月7日前後預計有另一波冷空氣南下，強度不確定性仍大，呼籲民眾留意最新預報。（圖／東森新聞）





有氣象粉專分享美國最新預報模式，2月9日平地有機會出現約0度低溫，天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇坦言，目前數值已經修正成強烈冷氣團或接近寒流，和各國模式一致。

台北平地逼近0度？

先前氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，美國最新電腦預測模式顯示，2月9日上午8時左右，約1500公尺高度的零下10度線可能壓到北台灣，平地氣溫甚至有機會逼近0度低溫，強度恐怕比2016年霸王寒流還強，但也提醒不確定性很大，可以先看看就好。對此，天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，美國模式（GFS）先前確實預報極強冷空氣，但該預報是單一模式，也僅維持一報，後來就進行修正，和各國一樣都認為是強烈冷氣團或接近寒流，各國家預報也並未跟進。

吳聖宇坦言，台北站要降到0度，「在歷史上非常罕見」，上一次極端低溫是2016年霸王級寒流，台北站僅4度，而現在全球暖化的情況下，台北要出現0度機率非常低，他也評估低溫大概落在4度至6度，已達到寒流門檻。

氣象署說明未來天氣

氣象署在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」提醒民眾週末要變天，冷空氣強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，影響時間為週六（31日）至週二（3日）清晨，溫度部分，週日（1日）至週二清晨低溫中部以北、宜蘭約13-15度，南部、花東、澎湖約15-17度，金馬約10、11度；週日中部以北、宜花整天冷，北部高溫約15、16度，中部、花蓮18-20度，南部、臺東20度以上；週二（3日）白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升，早晚仍涼。

雨勢部分，週六（31日）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，週日（1日）華南雲系東移及東北季風或大陸冷氣團影響，水氣偏多；中部以北及宜蘭有短暫雨，降雨較廣泛，花東、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；週一（2日）水氣仍多，北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，中部、臺東地區及南部山區有零星雨，其他地區為多雲。此外，中部以北及東北部、東部3000公尺以上高山有降雪機率，行車、登山與高山農作請留意霜害與安全。

氣象署說，各沿海及離島仍有較大風浪，前往海邊活動請注意，西半部及金門、馬祖地區要留意低雲或局部霧影響能見度，而2月7日前後預計有另一波冷空氣南下，強度不確定性仍大，呼籲民眾留意最新預報。

