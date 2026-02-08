美頻喊要4成先進製程產能 鄭麗君：已向美說明「不可能」

針對美方頻頻喊出先進製程4成產能移往美國，行政院副院長鄭麗君在今天(8日)播出的節目中表示，已明確向美方說明「不可能」，但我方可以用「台灣模式」擴大在美布局，創造雙贏，且是由企業自主投資，不會有整個科學園區搬到美國的疑慮。

行政院副院長鄭麗君接受電視節目專訪，暢談台美對等關稅談判秘辛。鄭麗君表示，歷經為期9個月的談判後，她於今年1月見證台美投資MOU簽署時，心中想的是終於能讓台灣傳產與主要競爭國站在公平競爭的立足點，也協助高科技產業掃除232關稅的不確定性。

鄭麗君分析，對等關稅談判的最大挑戰是這並非傳統的雙邊經貿談判，具有雙重壓力，第一重壓力就是談不好，關稅會提高；第二重壓力則是各國同步談判，隨著談判進展、條件變化，也會交互影響各國談判。她並坦言談判壓力最大的時間點落在2025年7月份，當時美方設定7月底完成談判，美國總統川普一天會發出3批信給各國，包括台灣在內，各國都嚴陣以待，不過，當時台灣沒有收到信，顯示與美方談判有所進展。

鄭麗君表示，由於台灣主要對美出口產品都屬於美方未定的232關稅項目，得與美方持續討論半導體供應鏈的合作才能確定稅率優惠，使得總結會議遲遲無法召開，這是比較特別的情況，所幸最後結果算是達成初步目標。

至於美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在談判完成後仍持續放話，表示要將台灣半導體4成先進製程產能搬回美國。鄭麗君指出，美方發言有其風格，但在談判桌上還是要回歸理性，她已在談判時向美方明確表明產能分配是不可能的事情。由於台灣才有研發完整的生態系，因此最先進製程技術必須在台灣才能進行。

鄭麗君進一步說明，台灣先進製程產能占全球將近9成，這是基於台灣數十年來發展出來的龐大半導體生態系支撐，就像冰山沉在水面下的基盤，只會在台灣越來越龐大，因此不可能搬走，產能也不可能分配，且只會在台灣越來越茁壯。她說：『(原音)所以這個數十年發展出來的產業生態系是不可能搬走的，它只會越來越大，護國神山只會越來越大。我們還是會繼續投資台灣。但是當我們產業在國際延伸、擴大投資布局的時候，我們可以擴大在美國的投資。所以第一點我們跟美方說不可能產能來做分配，我們只會更大，但我們可以擴大美國布局。』

鄭麗君表示，台灣也提出台灣模式，透過台灣打造產業聚落的經驗，由企業自主投資、政府提供信保等協助，與美國合作打造供應鏈，這與日、韓由政府出資投資的模式有很大的不同，這樣的台灣模式也獲得美方正面回應。她並強調，在企業自主投資下，半導體最先進產能都會根留台灣，包括先進製程、先進封裝或是相關供應鏈，未來在台投資都會遠大於在美國以及其他國家的投資，不會有科學園區整座搬到美國的疑慮。

鄭麗君指出，接下來還有最後一哩路要完成，也就是與美國簽署台美對等貿易協定。她並坦言，最大挑戰就是美國會要求市場開放，但台灣也會堅守糧食安全、產業利益等原則與美方磋商，且現在已有結論，等協定簽署後就會向國人完整報告，也會將投資MOU、台美對等貿易協定文本送交國會審查，並提出影響評估。